Первые десять истребителей F-16 прибыли в Украину 31 июля, — The Economist

Киеву нужно минимум 216 самолетов. Из 79 обещанных Украине истребителей, уверены эксперты, некоторые будут служить лишь источником запасных частей.

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Первые десять из обещанных 79 истребителей F-16 прибыли в Украину в последний день июля. К концу 2024 года Украина должна будет летать на 20 истребителях американского производства, пишет издание The Economist, отмечая, что остальные самолеты прибудут партиями в течение 2025 года.

Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес говорит, что в Украине есть прекрасные, закаленные в боях пилоты, однако даже относительно старые F-16, сложнее, чем советские МиГ-29 и Су-27, к которым они привыкли.

Эксперт по военно-воздушным силам Международного института стратегических исследований, Дуглас Барри считает, что главная непосредственная ценность предоставленных истребителей — это повышение морального духа украинцев. Воздушные силы Украины будут использовать F-16 осторожно, чтобы избежать потерь, которые дадут России пропагандистскую победу. Однако позже они должны начать вносить постепенную разницу на поле боя.

F-16 могли бы уменьшить безнаказанность, с которой российские Су-34 обстреливают передовые линии Украины. ВС РФ ежедневно запускали более сотни планирующих бомб каждый день, не покидая российского воздушного пространства. Приоритетом, говорит бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге, будет заставить российских пилотов держаться подальше или рисковать быть сбитыми.

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Не волшебные истребители: зачем в СМИ поспешили сообщить об F-16 в Украине

Впрочем, может пройти некоторое время, прежде чем F-16 смогут оказать существенное влияние. В недавнем отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS) утверждается, что Украине нужно гораздо больше самолетов, чем было обещано. Из 79 обещанных, по крайней мере, десять — двухместные учебные самолеты. Некоторые из них могут быть в таком состоянии, что будут служить в основном источником запасных частей. Поэтому у Украины может быть самолетов всего для трех-четырех эскадрилий. Как утверждается, чтобы добиться локального превосходства в воздухе и поддержать наземное наступление, Киеву нужно 12 или больше эскадрилий с 18 самолетами в каждой. То есть минимальные потребности — 216 самолетов.

При этом четыре эскадрильи в первую очередь отвечают за каждый основной набор задач:

подавление ПВО противника;

воздушный перехват;

оборонительное противовоздушное противодействие.

Кроме того, НАТО должно иметь резерв самолетов F-16, доступных для пополнения запасов по требованию, пропорционально историческим показателям боевых потерь.

Также потребуется время, чтобы интегрировать F-16 с системами ПВО Украины и получить опыт эксплуатации. Координация полетов самолетов с нескольких аэродромов будет сложной задачей, говорит генерал Ходжес. Одним из ключей к раскрытию их потенциала является самолет управления и наблюдения ASC 890 и в мае Швеция объявила, что пожертвует два из них. Но неясно, когда украинские экипажи будут готовы летать на них.

Тем не менее, как отмечается, прибытие F-16 знаменует начало создания военно-воздушных сил по стандартам НАТО и подключает Украину к хорошо развитой цепочке поставок истребителей. Системы вооружения НАТО, такие как ракеты Storm Shadow/Scalp, будут гораздо более эффективны, если их будет перевозить самолет, для которого они были разработаны, а не привязывать к старым МиГам и Су.

Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую партию истребителей F-16. По данным СМИ, конец июля был крайним сроком для передачи самолетов американского производства.

The Telegraph заявило, что официальный Киев уже совершил первые боевые вылеты на F-16. Однако они использовались для "противовоздушной обороны".