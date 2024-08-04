Перші десять винищувачів F-16 прибули в Україну 31 липня, — The Economist

Києву потрібно мінімум 216 літаків. Із 79 обіцяних Україні винищувачів, упевнені експерти, деякі слугуватимуть лише джерелом запасних частин.

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Перші десять з обіцяних 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня. До кінця 2024 року Україна повинна буде літати на 20 винищувачах американського виробництва, пише видання The Economist, зазначаючи, що інші літаки прибудуть партіями протягом 2025 року.

Колишній командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес каже, що в Україні є чудові, загартовані в боях пілоти, проте навіть відносно старі F-16, складніші, ніж радянські МіГ-29 і Су-27, до яких вони звикли.

Експерт з військово-повітряних сил Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі вважає, що головна безпосередня цінність наданих винищувачів — це підвищення морального духу українців. Повітряні сили України використовуватимуть F-16 обережно, щоб уникнути втрат, які дадуть Росії пропагандистську перемогу. Однак пізніше вони мають почати вносити поступову різницю на полі бою.

F-16 могли б зменшити безкарність, з якою російські Су-34 обстрілюють передові лінії України. ЗС РФ щодня запускали понад сотню плануючих бомб щодня, не покидаючи російського повітряного простору. Пріоритетом, каже колишній начальник штабу міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге, буде змусити російських пілотів триматися подалі або ж ризикувати бути збитими.

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Утім, може минути певний час, перш ніж F-16 зможуть справити істотний вплив. У нещодавньому звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) стверджується, що Україні потрібно набагато більше літаків, ніж було обіцяно. Із 79 обіцяних, принаймні, десять — двомісні навчальні літаки. Деякі з них можуть бути в такому стані, що слугуватимуть переважно джерелом запасних частин. Тож в України може бути літаків лише для трьох-чотирьох ескадрилій. Як стверджується, щоб домогтися локальної переваги в повітрі і підтримати наземний наступ, Києву потрібно 12 або більше ескадрилій із 18 літаками в кожній. Тобто мінімальні потреби — 216 літаків.

При цьому чотири ескадрильї насамперед відповідають за кожен основний набір завдань:

придушення ППО противника;

повітряне перехоплення;

оборонна протиповітряна протидія.

Крім того, НАТО повинно мати резерв літаків F-16, доступних для поповнення запасів на вимогу, пропорційно історичним показникам бойових втрат.

Також потрібен час, щоб інтегрувати F-16 із системами ППО України та отримати досвід експлуатації. Координація польотів літаків з декількох аеродромів буде складним завданням, каже генерал Ходжес. Одним із ключів до розкриття їхнього потенціалу є літак управління і спостереження ASC 890 і в травні Швеція оголосила, що пожертвує два з них. Але неясно, коли українські екіпажі будуть готові літати на них.

Проте, як зазначається, прибуття F-16 знаменує початок створення військово-повітряних сил за стандартами НАТО і підключає Україну до добре розвиненого ланцюжка поставок винищувачів. Системи озброєння НАТО, як-от ракети Storm Shadow/Scalp, будуть набагато ефективнішими, якщо їх перевозитиме літак, для якого їх було розроблено, а не прив'язуватимуть до старих МіГів і Су.

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16. За даними ЗМІ, кінець липня був крайнім терміном для передачі літаків американського виробництва.

The Telegraph заявило, що офіційний Київ уже здійснив перші бойові вильоти на F-16. Однак вони використовувалися для "протиповітряної оборони".