Має автопілот і відволікає ППО: українські МіГ-29 оснастили ракетами-приманками ADM-160 MALD

Приманка може летіти як хибна ціль у заданий район і відволікати ППО від реальної цілі, або летіти поруч, ускладнюючи ідентифікацію справжньої ракети.

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Винищувачі МіГ-29 українських Повітряних сил оснастили ракетами-приманками ADM-160 MALD. Про це повідомив журналіст видання Insider Колбі Бадхвар.

"Що більше ударних можливостей отримує Україна, то менш ефективною є інтегрована мережа протиповітряної та протиракетної оборони Росії", — зазначив Колбі Бадхвар.

Він додав, що наявність в України більшої кількості ракет ATACMS означає, що АDM-160 MALD для підвищення ефективності проходження російської ППО можна поєднувати з ними та ракетами Storm Shadow / SCALP-EG.

Винищувач МіГ-29 українських Повітряних сил із ракетами-приманками ADM-160 MALD. Фото: @front_ukrainian.

Як пише видання "Мілітарний", уперше про застосування приманок АDM-160 MALD стало відомо ще у 2023 році. Від бойової зброї вона відрізняється тим, що має спеціальне корисне навантаження у вигляді засобів встановлення перешкод — активних або пасивних залежно від модифікації та виконання.

"ADM-160B має автопілот, що виконує заздалегідь закладену польотну програму. Використовуючи супутникову навігацію, він проводить виріб за заданим маршрутом", — ідеться в повідомленні.

Уламки ракети ADM-160B MALD у Луганську Фото: телеграм/Поддубный

Зазначається, що є кілька способів застосування ракети-приманки MALD із різними ефектами — вона може летіти як хибна ціль у заданий район і відволікати ППО противника від реальної цілі, або летіти поруч, ускладнюючи ідентифікацію та заважаючи супроводу й ураженню ракети.

21 травня повідомлялося, що розробники з Черкас створили багатофункціональну роботизовану наземну платформу Mangust, яка може виконувати логістичні завдання, здійснювати дистанційне мінування, а також використовуватися як дрон-камікадзе.