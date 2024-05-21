Засіб 3 в 1 проти окупантів: українці створили універсального робота Mangust (відео)

Новий наземний безпілотник Mangust може дистанційно завдавати ударів по російських військах, мінувати територію, а також перевозити корисні вантажі для захисників України.

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Розробники з Черкас створили багатофункціональну роботизовану наземну платформу Mangust, яка може виконувати логістичні завдання, здійснювати дистанційне мінування, а також використовуватися як дрон-камікадзе. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі розробника "Багі Мангуст".

На відео можна побачити, що безпілотник має високу прохідність і легко долає перешкоди у вигляді невеликих пагорбів, кущів та автомобільних шин. Попереду та позаду платформи можна встановити міни, які фіксуються спеціальними замками. Дрон також оснащений спеціальним контейнером, у якому можна перевозити боєприпаси, провіант або інше корисне навантаження. В одному з уривків відео показано, як безпілотник перевозить людину.

Дрон Mangust

Технічні характеристики платформи:

розміри — 1000х1050х900 мм;

Вага — 135 кг;

максимальна швидкість — 10 км/год;

швидкість крейсерська — 7 км/год;

зв'язок відео — до 500 м;

зв'язок управління — до 2000 м;

щогла з антеною — 4,25 м;

час роботи в змішаному циклі — до 6 годин.

На офіційному сайті розробника Mangust заявлено як універсальну платформу, що може дистанційно мінувати територію, виконувати функції забезпечення та завдавати ударів. Вартість апарату становить 4600 доларів.

Нагадаємо, платформа сучасних українських виробів і винаходів воєнного часу Brave Inventor раніше повідомляла, що в Україні розробили дрон на універсальній гусеничній платформі, який можна використовувати для мінування, розвідки та завдавання ударів. Дрон гарантовано працює на відстані одного кілометра, має високі ходові характеристики, а також високу вантажопідйомність за компактних розмірів.

В Україні також пройшли випробування багатофункціональні наземні дрони "Махно". За словами військових, зараз є щонайменше шість модифікацій наземних дронів: мінні, розмінувальні, логістичні (для доставлення провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові.