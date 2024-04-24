Мінер, розвідник і камікадзе: українці показали універсальний наземний дрон (фото)

Компактний апарат може нести на собі до 12 кілограмів корисного навантаження. Прототип безпілотника успішно пройшов випробування на Бахмутському напрямку, знищивши один ворожий БТР.

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В Україні розробили дрон на універсальній гусеничній платформі, який може використовуватися для мінування, розвідки та завдавання ударів. Про це повідомила платформа сучасних українських виробів і винаходів воєнного часу Brave Inventor в Facebook.

Повідомляється, що безпілотник гарантовано працює на відстані одного кілометра, має високі ходові характеристики, а також високу вантажопідйомність за компактних розмірів. При цьому оператору не потрібно перебувати в зоні прямої видимості дрона — для корекції використовується квадрокоптер.

"Мінер, розвідник і камікадзе в одній універсальній платформі", — зазначили автори публікації.

Універсальна гусенична платформа Фото: Brave Inventors

На офіційному сайті платформи зазначено, що прототип дрона вже пройшов вдалі випробування в зоні бойових дій у районі Бахмута, і навіть знищив один ворожий БТР.

Характеристики дрона:

довжина 700 мм;

ширина 350 мм;

електропривод 6-12 в;

мотори 700 розміру;

підвіска незалежна, торсіонна;

траки мають цівкове зачеплення;

апаратура управління Skudroid H16;

корисне навантаження 12 кг.

Універсальна гусенична платформа Фото: Brave Inventors

Нагадаємо, ЗСУ вже активно застосовують на фронті наземний комплекс VEPR, розроблений українською командою. За словами керівника проєкту, безпілотник здатний евакуювати поранених з поля бою, доставляти боєприпаси, встановлювати мінні загородження, шукати проходи по мінних полях або мінувати поля, підривати об'єкти або ворожу техніку, залишаючись неушкодженим.

Раніше, 13 листопада, співзасновник monobank і творець безпілотника "Довбуш" Володимир Яценко повідомив, що розробив універсальний наземний дрон, який може закладати або знешкоджувати вибухівку, допомагаючи українським воїнам під час штурмів.