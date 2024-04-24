Мінер, розвідник і камікадзе: українці показали універсальний наземний дрон (фото)
Компактний апарат може нести на собі до 12 кілограмів корисного навантаження. Прототип безпілотника успішно пройшов випробування на Бахмутському напрямку, знищивши один ворожий БТР.
В Україні розробили дрон на універсальній гусеничній платформі, який може використовуватися для мінування, розвідки та завдавання ударів. Про це повідомила платформа сучасних українських виробів і винаходів воєнного часу Brave Inventor в Facebook.
Повідомляється, що безпілотник гарантовано працює на відстані одного кілометра, має високі ходові характеристики, а також високу вантажопідйомність за компактних розмірів. При цьому оператору не потрібно перебувати в зоні прямої видимості дрона — для корекції використовується квадрокоптер.
"Мінер, розвідник і камікадзе в одній універсальній платформі", — зазначили автори публікації.
На офіційному сайті платформи зазначено, що прототип дрона вже пройшов вдалі випробування в зоні бойових дій у районі Бахмута, і навіть знищив один ворожий БТР.
Характеристики дрона:
- довжина 700 мм;
- ширина 350 мм;
- електропривод 6-12 в;
- мотори 700 розміру;
- підвіска незалежна, торсіонна;
- траки мають цівкове зачеплення;
- апаратура управління Skudroid H16;
- корисне навантаження 12 кг.
Нагадаємо, ЗСУ вже активно застосовують на фронті наземний комплекс VEPR, розроблений українською командою. За словами керівника проєкту, безпілотник здатний евакуювати поранених з поля бою, доставляти боєприпаси, встановлювати мінні загородження, шукати проходи по мінних полях або мінувати поля, підривати об'єкти або ворожу техніку, залишаючись неушкодженим.
Раніше, 13 листопада, співзасновник monobank і творець безпілотника "Довбуш" Володимир Яценко повідомив, що розробив універсальний наземний дрон, який може закладати або знешкоджувати вибухівку, допомагаючи українським воїнам під час штурмів.