Може вирішити проблеми під Бахмутом: в Україні створили універсальний наземний дрон (відео)

Легкий і малопомітний апарат вартістю 350 тисяч гривень може закладати або знешкоджувати вибухівку, допомагаючи українським воїнам під час штурмів.

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Володимир Яценко, співзасновник monobank і творець безпілотника "Довбуш", розробив універсальний наземний дрон, який призначений для різних завдань. Про це творець безпілотника розповів в ефірі національного телемарафону.

Яценко заявив, що в сучасній війні необхідні наземні дрони, оскільки велика військова техніка, як-от танки і бронетранспортери, дуже вразлива в нинішніх умовах на полі бою. Він зазначив, що сучасна парадигма війни ставить акцент на зменшення розмірів озброєння і підштовхує до використання безпілотних машин.

"Зменшення розміру в літаках, у БПЛА, у наземних дронах, у дронах, які працюють на воді та під водою — ось цей напрямок, який до речі визначив пан Залужний у своєму есе, він критично важливий зараз для нашої армії. Тому зараз ми вже на завершальному етапі нашої нової розробки — це колісні наземні дрони, які будуть використовуватися на "нулі"", — сказав Володимир Яценко.

Творець нового безпілотника пояснив, що розробив колісні наземні дрони, які можуть транспортувати поранених, перевозити боєкомплект, робити розмінування, а також замінувати території. Він описав характеристики таких дронів, включно з дальністю понад 10 км і терміном роботи в чотири години. Розробник додав, що його універсальний модуль може як підвозити боєкомплект військовим, так і вивозити з поля бою поранених.

Крім того, Яценко наголосив на важливості наземних дронів для виконання завдань штурмових підрозділів і розмінування на ворожій території. Дрон тягне за собою спеціальне обладнання. За один прохід він може розмінувати смугу завдовжки понад 100 метрів і завширшки десь 5 метрів. І так на 200, 300, 400 метрів може прорубувати проходи в мінних полях. Коштує такий дрон у масовому виробництві приблизно 300 — 350 тисяч гривень.

"Тобто всі основні завдання, які зараз виконують штурмові підрозділи на тому ж таки Запорізькому чи Бахмутському напрямку, безумовно могли б вирішуватися за допомогою цих дронів", — сказав розробник техніки.

Він зазначив, що невеликі та легкі наземні дрони можуть ефективно виконувати завдання, не піддаючись атакам ворожих БПЛА або артилерії. На відміну від великих машин для розмінування, наземні дрони більш непомітні та легші, що дає їм змогу уникати ураження від протитанкових і протипіхотних мін.

Володимир Яценко зазначив, що багато людей виявляють інтерес до наземних дронів і готові платити за їхнє використання. Він підкреслив, що розмінування є критично важливою функцією, від якої залежить прогрес армії та зменшення втрат військових. Насамкінець творець нового безпілотника додав, що наземні дрони є більш ефективними у виконанні завдань розмінування, оскільки вони можуть уникати ураження і швидко просуватися мінними полями ворога.

Раніше ми писали про те, що українці збирають ударні дрони "Довбуш Т20" і "Котигорошко". Керівник команди розробників Володимир Яценко пояснив, як працюють нові безпілотники і як вони посилять українську армію.

Також наприкінці вересня стало відомо, що у Вінниці створили наземний дрон, "невразливий" для мін. Безпілотник оснастили шинами низького тиску, які не провокують вибух, навіть якщо він наїжджає на міну.