"Москва вже не межа": українці збирають ударні дрони "Довбуш Т20" і "Котигорошко"

Керівник команди розробників Володимир Яценко пояснив, як працюють нові безпілотники і як вони посилять українську армію.

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Українська команда розробила ударні дрони "Довбуш Т20" і "Котигорошко", збираючись випускати по тисячі одиниць на місяць. Подробиці в інтерв'ю виданню "Бізнес Цензор" розповів організатор проекту Володимир Яценко.

У червні 2022 року він разом із командою інженерів почав розробив, а потім розпочав виробництво розвідувальних дронів "Довбуш Т-10". Тепер же підприємство проходить процедуру, щоб Міноборони прийняло на озброєння два нові безпілотники літакового типу: бомбардувальник "Довбуш Т-20" і камікадзе "Котигорошко". Якщо воно отримає держконтракти, то зможуть збільшити масштаби виробництва. Володимир Яценко отримав від військових запит на 4000 дронів на місяць.

Безпілотник "Довбуш Т10" у військах територіальної оборони Фото: facebook

На відміну від першої моделі, "Довбуш Т-20" отримав підвіс із кріпленням для розміщення і скидання боєприпасів вагою до 5 кг — достатньо для пробиття броні військової техніки. Собівартість апарату — $8 тисяч, і виробники передають їх в армію безкоштовно. Крім того, він може проводити розвідку, коригувати артилерійський вогонь по знайдених цілях, а також ретранслювати сигнали для дронів-камікадзе "Котигорошко" за $750 — це дає змогу наносити удари по станціях РЕБ і бронетехніці в російському тилу.

"Камікадзе, які масово збирають в Україні, мають обмежену дальність. До п'яти, до шести кілометрів, і далі ніяк. Ти фізику не проведеш. Потрібно бачити "за горизонт". За більшої дальності тобі потрібно долати кривизну землі", — пояснив виробник. — "Щоб подолати кривизну землі і збільшити дальність, недостатньо просто підвищувати потужність приймача і передавача радіосигналу. Необхідна ще, ну, просто кажучи, пряма лінія на використовуваних частотах".

Для нової моделі команда відмовилася від готових вузлів іноземного виробництва і почала виготовляти свої, зокрема модуль управління двигуном. Однією з особливостей проєкту стала система зв'язку власної розробки, яка включає наземну станцію — військові протестували її на передовій і дали відгук.

"У Бахмуті і взагалі на Донбасі наш літак один із небагатьох, хто з перебоями, але давав картинку. У новій модифікації ми перейшли на свій канал зв'язку і вважаємо, що в найближчі шість-дев'ять місяців він дасть змогу нашим групам працювати досить комфортно", — повідомив Володимир Яценко.

Як розповів Володимир Яценко, зараз його підприємство, розташоване в одній із країн Європи, збирає сотні безпілотників на місяць. Він підкреслив, що це "серйозні літаки" з розмахом крил 4,5 метра і великою дальністю польоту, достатньою, щоб долетіти до столиці Росії. Розробник запевняє, що 9 травня його дрони "Довбуш" долетіли до Москви і мали сісти на Красній площі, але змінили маршрут, оскільки там були глави інших держав.

"Обрали режим LOITER. У цьому режимі літак долітає до цілі і рухається по колу. Ми чекали коли зіб'ють — перевіряли боєздатність ворожої ППО. Москва для "Довбуша" вже не межа. Ми дивимося далі", — заявив Яценко.

21 липня 2023 року Кабмін ухвалив постанову, що відкриває в Україні ринок виробництва боєприпасів для дронів. Володимир Яценко планує пробитися на нього, щоб випускати бойові частини для власних ударних дронів.

У березні Володимир Яценко розповів про запуск серійного виробництва дронів "Довбуш Т10". За підрахунками розробника, на той момент він разом з іншими підприємствами перекривав близько половини всіх потреб ЗСУ.