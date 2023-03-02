"Такого раніше не було": українці налагодили виробництво дронів "Довбуш" для ЗСУ (відео)

За підрахунками експерта, українські виробники покривають половину потреб армії в БПЛА. Однак зараз інтенсивність бойових дій значно зросла порівняно з 2022 роком.

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В Україні розвивають серійне виробництво вітчизняних дронів під назвою "Довбуш Т10". Співзасновник Monobank, а нині виробник безпілотників Володимир Яценко в ефірі "ТСН" розповів, як просувається робота.

За його словами, процес виробництва БПЛА "Довбуш" успішно поставлено на конвеєр. Разом з іншими виробниками підприємству Володимиру Яценку вдається забезпечувати приблизно 50% усіх потреб ЗСУ а сучасних дронах, але цього ще недостатньо.

"Потрібно діяти наперед, робити кроки на попередження. Ми думали восени, що таких темпів нам вистачить, але бойові дії посилилися, і вже не вистачає тих потужностей, на які ми розраховували, під які закуповували обладнання. Я купив п'ять ліній, а треба було, мабуть, 10", — поділився Володимир.

Він додав, що українським виробникам дуже допомагає зворотний зв'язок із військовослужбовцями, які застосовують вітчизняні БПЛА у боях. Бійці вказують на недоліки, а інженери дуже швидко їх виправляють. Крім того, підрозділи повідомляють про свої поточні потреби: яких дронів потрібно збирати більше, а яких менше.

[ + – ] Випробування дрона "Довбуш" Фото: facebook

Військові кажуть, що після початку повномасштабного вторгнення використовувати дрони стало набагато складніше. Якщо раніше українським операторам вдавалося постійно вести розвідку на околицях Донецька за допомогою одного БПЛА, то влітку апарати здійснювали лише 15-20 вильотів, а то й менше. Нині ж на фронті дуже висока щільність засобів радіоелектронної боротьби, тому безпілотники втрачають набагато частіше — після 2-3 вильотів. Кожній групі операторів необхідно мати в запасі 5-6 пташок, тому виробникам потрібно забезпечувати безперервний цикл поставок.

"Війна, яка триває в Україні, — це нове явище в історії ведення бойових дій. Такого масштабу, такої потужності застосування артилерії, дронів і засобів РЕБ раніше не було. Навіть порівнюючи з літом минулого року", — зазначив виробник.

У грудні Володимир Яценко вперше заявив про запуск серійного виробництва розвідувальних дронів "Довбуш" в одній з країн Європи. Розробники майже пів року чекали на постачання обладнання і комплектуючих. На той момент вони випускали приблизно 10 дронів на день і передавали їх ЗСУ безкоштовно.

Відомо, що розвідувальна модель "Довбуш Т10" проходила випробування на передовій практично від початку повномасштабної війни. Безпілотники цього типу оснащені камерами для збору даних і надійним захистом від російських засобів радіоелектронної боротьби. Інженери під керівництвом Володимира Яценка також проєктують ударну версію, яка оснащена шістьма гранатами для РПГ.

Фокус представляв найкращі українські дрони, які допомагають ЗСУ боротися із загарбниками. Деякі моделі розробили з початку повномасштабної війни, інші існували й раніше, але як ніколи знадобились військовим.