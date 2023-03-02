"Такого раньше не было": украинцы наладили производство дронов "Довбуш" для ВСУ (видео)

По подсчетам эксперта, украинские производители покрывают половину потребностей армии в БПЛА. Однако сейчас интенсивность боевых действий значительно выросла по сравнению с 2022 годом.

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В Украине развивают серийное производство отечественных дронов под названием "Довбуш Т10". Сооснователь Monobank, а ныне производитель беспилотников Владимир Яценко в эфире "ТСН" рассказал, как продвигается работа.

По его словам, процесс производства БПЛА "Довбуш" успешно поставлен на конвейер. Вместе с другими производителями предприятию Владимира Яценко удается обеспечивать примерно 50% всех потребностей ВСУ в современных дронах, но этого все еще недостаточно.

"Нужно действовать наперед, делать шаги на упреждение. Мы думали осенью, что таких темпов нам хватит, но боевые действия усилились, и уже не хватает тех мощностей, на которые мы рассчитывали, под которые закупали оборудование. Я купил пять линий, а надо было, наверное, 10", — поделился Владимир.

Он добавил, что украинским производителям очень помогает обратная связь с военнослужащими, применяющими отечественные БПЛА в боях. Бойцы указывают недостатки, а инженеры очень быстро их исправляют. Кроме того, подразделения сообщают о своих текущих потребностях: каких дронов нужно собирать побольше, а каких поменьше.

[ + – ] Испытания дрона "Довбуш" Фото: facebook

Военные говорят, что после начала полномасштабного вторжения использовать дроны стало гораздо сложнее. Если раньше украинским операторам удавалось постоянно вести разведку в окрестностях Донецка с помощью одного БПЛА, то летом аппараты осуществляли всего 15-20 вылетов, а то и меньше. Сейчас же на фронте очень высокая плотность средств радиоэлектронной борьбы, поэтому беспилотники теряют намного чаще — после 2-3 вылетов. Каждой группе операторов необходимо иметь в запасе 5-6 "птичек", поэтому производителям нужно обеспечивать непрерывный цикл поставок.

"Война, которая продолжается в Украине, — это новое явление в истории ведения боевых действий. Такого масштаба, такой мощности применения артиллерии, дронов и средств РЭБ раньше не было. Даже сравнивая с летом прошлого года", — отметил производитель.

В декабре Владимир Яценко впервые заявил о запуске серийного производства разведывательных дронов "Довбуш" в одной из стран Европы. Разработчики около полугода ждали поставок оборудования и комплектующих. На тот момент они выпускали около 10-ти дронов в день и передавали их ВСУ бесплатно.

Известно, что разведывательная модель "Довбуш Т10" проходила испытания на передовой практически с самого начала полномасштабной войны. Беспилотники этого типа оснащены камерами для сбора данных и надежной защитой от российских средств радиоэлектронной борьбы. Инженеры под руководством Владимира Яценко также проектируют ударную версию, оснащенную шестью гранатами для РПГ.

Фокус представлял лучшие украинские дроны, которые помогают ВСУ бороться с захватчиками. Некоторые модели разработали с начала полномасштабной войны, другие существовали и раньше, но как никогда понадобились военным.