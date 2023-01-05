Топ-11 украинских дронов, которые сражаются с оккупантами: описание, характеристики

Чем знамениты "Довбуш", "Инквизитор", "Эльф", "Колдун" и другие БПЛА, созданные украинскими инженерами для ВСУ.

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Полномасштабная война в Украине длится уже более 10 месяцев, за это время в стране сформировалось много команд, разрабатывающих отечественные дроны. Портал dev.ua рассказал об уникальных украинских беспилотниках, которые помогают военным на поле боя.

Дрон-разведчик "Довбуш Т10"

Группа инженеров из Днепра создала разведывательный беспилотный самолет "Довбуш Т10", который уже с начала войны проходил испытания на передовой. Недавно они запустили массовое производство дронов.

"Довбуш Т10" вооружается шестью гранатами для РПГ, каждая из которых достаточно мощная, чтобы уничтожить танк, другую боевую технику или живую силу ВС РФ. Во время испытаний дрон показал точность в три метра при высоте сброса 100 метров — хороший показатель, хотя разработчики планируют улучшить его.

Отмечается, что программное обеспечение и специальное оборудование защищают беспилотник от российских средств радиоэлектронной борьбы. К примеру, аппарат не оставляет теплового следа, а корпус создан из материалов, которые не могут распознать радары.

БПЛА-камикадзе eBosh

Инженеры украинской организации "Черный ворон" собрали дешевый дрон eBOSH, предназначенный для уничтожения техники ВС РФ. Это легкий и быстрый квадрокоптер с пластиковой трубой, куда заряжается граната ВОГ-17. Оператор управляет беспилотником с помощью очков с видом от первого лица, а особая конструкция позволяет вращать аппарат под любыми углами во время полета.

"Черный ворон" провел испытания дрона eBOSH, уничтожив автомобиль "Москвич". Благодаря виду от первого лица точность БПЛА-камикадзе очень высока, но дальность составляет всего 2 км, хотя разработчики пообещали увеличить ее в два раза. Скорость при этом достигает 150 км/ч.

Харьковский беспилотник "Эльф"

Компания ELF-systems из Харькова недавно представила беспилотный самолет "Эльф" для разведки на средних дистанциях (до 150 км). Он получил систему навигации, защищенную от помех, чтобы обнаруживать российские системы радиоэлектронной борьбы. Радары могут "видеть" дрон, однако из-за небольших размеров и легких материалов его легко перепутать с птицей.

По словам разработчиков, "Эльф" сочетает в себе хорошие характеристики с невысокой ценой и неприхотливостью в обслуживании. Он призван заменить дорогостоящие иностранные аналоги и уже прошел испытания в воинских частях на востоке Украины.

[ + – ] Беспилотный самолет "Эльф" Фото: Instagram

Разведчик — БПЛА Shark

Компания Ukrspecsystems в октябре представила украинский беспилотный разведывательный комплекс Shark, основной особенностью которого стала камера з 30-кратным оптическим зумом, позволяющим рассматривать позиции ВС РФ с расстояния до 5 км. Инженеры смогли поднять аппарат в небо всего через полгода после начала разработки.

Shark может вести разведку для наведения РСЗО HIMARS, залетая в тыл оккупантов на расстояние до 60 км. Время полета составляет более 4 ч, а подготовка и запуск беспилотника с помощью катапульты занимает всего 15 мин.

"Колдун" — дрон из Днепра

Авиамоделисты из Днепра разработали разведывательный беспилотник "Колдун", который уже несколько месяцев ведет разведку для ВСУ на фронте. Беспилотный аппарат самолетного типа хорошо противостоит средства радиоэлектронной борьбы и почти незаметен с земли. Он может летать автономно и снимать поверхность с высоты 300-500 м.

Изначально команда из Федерации авиамодельного спорта Днепропетровской области собирала "Колдуны" поштучно, теперь же перешла к серийному производству. Оборудование позволяет делать до 200 БПЛА в месяц, были бы комплектующие.

Аналог Shahed родом из Кривого-Рога

Основатель компании CoolOn Виталий Брызгалов разработал дрон-камикадзе бригадного уровня с дальностью полета около 300 км. Иранские БПЛА линейки Shahed летают дальше, но украинская модель все еще может доставать до критически важных объектов в России.

Себестоимость дрона составляет $2000, что в десять раз дешевле Shahed-136. Беспилотник несет боеголовку весом 10 кг, предназначенную для уничтожения складов и бронетехники ВС РФ.

Украинская замена Mavic и Autel

Айтишники из Львова Андрей Будзинский, Ярослав Садовой и Олег Пендерецкий разработали для ВСУ квадрокоптеры, способные сбрасывать на противников снаряды весом до 2 кг. Он получил четыре независимых системы сброса, позволяющую сбрасывать боеприпасы по отдельности.

Стоимость одного дрона составляет $3300. Сейчас львовские инженеры собирают средства для передачи БПЛА бойцам 503 отдельного батальона морской пехоты ВСУ.

Военный беспилотник "Домаха" из Запорожья

Запорожские инженеры представили военный беспилотник "Домаха", получивший название в честь казацкой сабли. Конструкция с хорошей аэродинамикой позволяет самолетам выполнять боевые задачи даже в сложных погодных условиях, когда квадрокоптеры не справляются.

В текущей комплектации "Домаха" может только вести разведку на расстоянии до 50 км, но в будущем разработчики планируют создать ударную версию. Камера передает видео в высоком разрешении, чтобы оператор мог наводить артиллерию и корректировать огонь.

[ + – ] Дрон Домаха во время испытаний Фото: Укринформ

Загадочный дрон из Кропивницкого

В Кировоградской области создали новый разведывательный дрон, которые будут испытывать Силы специальных операций. По словам разработчиков, беспилотный самолет получил функции и характеристики, которые не могут обеспечить коммерческие дроны.

Заявленные характеристики БПЛА:

Размах крыльев: более 2 м;

Вес: 5 кг

Тестовая дальность полета: 25 км

Высота полета: около 500 м.

"Ловец Шахедов" — БПЛА из Львова

Группа энтузиастов под покровительством львовского бизнесмена Андрея Мацолы создала квадрокоптеры для перехвата иранских дронов-камикадзе в будущем. Коптер поднимает вес до 16 кг, а в реальном бою может доставить боеприпасы массой до 2 кг на расстояние в 20 км. Он может сбрасывать боеприпасы на российские танки в чистом поле или же залетать в здания, поражая живую силу противника.

В ближайшие три месяца команда планирует передать военным около 100 квадрокоптеров собственного изготовления и обучить столько же операторов. Представители ВСУ считают, что такие аппараты очень помогут армии, если использовать их системно.

Дрон "Инквизитор"

Военнослужащие из 56-й бригады ВСУ вместе с инженерами занялись разработкой дрона под названием "Инквизитор". Пока у создателей есть только компьютерная модель аппарата, но они уверяют, что все точно рассчитали и готовы собирать БПЛА, как только соберут деньги и купят необходимое оборудование. Предполагается, что "Инквизитор" сможет летать со скоростью до 100 км/ч на расстоянии до 25 км от оператора, оставаясь практически неуязвимым для средств РЭБ благодаря дублированию частот управления.

[ + – ] Модель дрона "Инквизитор" Фото: Вчасно

"Это будет универсальная "птичка" – и для разведки, и для нанесения ударов по технике врага", — рассказал военнослужащий с позывным "Енот".