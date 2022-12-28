Лучше "Мавиков": во Львове собирают дроны-бомбардировщики "Валькирия" за $3300 (видео)

Инженеры утверждают, что недорогие квадрокоптеры защищены от средств РЭБ и работают эффективнее коммерческих моделей.

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Айтишники из Львова Андрей Будзинский и Ярослав Горский разработали для украинских военных беспилотный летательный аппарат "Валькирия" для бомбардировки российских войск. Они раскрыли характеристики и особенности дрона в Facebook.

"Валькирия" — это крупный квадрокоптер, оснащенный 3-осевой карданной камерой с записью видео в формате 4К и 6-кратным зумом, ее можно дополнить тепловизором. Дрон предназначен для переноса и сброса боеприпасов, он может пролететь до 16 км со снарядом весом в 1 кг, и до 12 км с 2-килограммовым "подарком". Система сброса имеет два независимых механизма, управлять которыми можно по отдельности.

[ + – ] Квадрокоптер "Валькирия" Фото: Facebook

Разработчики утверждают, что их модель энергоэффективнее многих коммерческих дронов, а потому лучше справляется с доставкой снарядов. Они вместе с военными протестировали работу "Валькирии" в условиях радиопомех и доказали, что она хорошо противостоит система радиоэлектронной борьбы, чем продукция от Autel и DJI.

Стоимость одного дрона составляет $3300. Сейчас львовские инженеры собирают средства для передачи "Валькирий" бойцам 503 отдельного батальона морской пехоты ВСУ. Ярослав Горский отметил в Facebook, что им уже удалось закупить комплектующие для двух беспилотников.

Характеристики дрона "Валькирия"

Продолжительность полета: до 55 мин.;

Вес полезной нагрузки: до 3 кг;

Максимальная дальность полета: до 20 км;

Дальность связи: 10 км

Ранее писали о другом БПЛА с названием "Валькирия", который тоже помогает атаковать российские войска. В июле беспилотный комплекс уничтожил склад боеприпасов ВС РФ на Донбассе, где лежали снаряды для РСЗО "Ураган".

26 декабря глава Кировоградского областного совета Сергей Шульга сообщил, что в Кропивницком разработали новый украинский беспилотник силами группы Добровольческих сил обороны. Аппарат прошел испытания и передан Силам специальной обороны.