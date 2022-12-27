В Кропивницком собрали новый украинский беспилотник для ВСУ: эксперты указали недостатки

По словам главы облсовета Сергея Шульги, БПЛА может летать на 25 км и выполнять боевые задачи, на которые не способны китайские дроны.

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В Кировоградской области создали новый разведывательный дрон, которые протестируют Силы специальных операций Украины. Об этом в Facebook рассказал глава областного совета Сергей Шульга.

По его словам, разработкой беспилотника в Кропивницком занимается конструкторская группа Добровольческих сил обороны. Накануне они провели успешные испытания беспилотника, а теперь передают его бойцам ССО для дальнейших тестирований в боевых условиях.

По словам Сергея Шульги, инженеры приспособили украинский дрон для выполнения определенных заданий и обеспечили функциями, которых нет у китайских коммерческих дронов, массово используемых ВСУ. Кроме того, группа будет модифицировать модель, улучшая его возможности.

Заявленные характеристики БПЛА

Размах крыльев: более 2 м;

Вес: 5 кг

Тестовая дальность полета: 25 км

Высота полета: около 500 м.

Пользователь Dar Viter в комментариях указал, что заметил на фото дрона китайский планер X8, китайскую же радиоэлектронику и усомнился в боеспособности кропивницкого дрона: "Вангую, хватит на реальные один-два боевых вылета, если повезет. Основатель компании Skynetua Михаил Дронов подтвердил его слова и добавил: на снимках запечатлен видеолинк (оборудование для передачи видео и аудио) с частотой 5,8 ГГц, который "работать не будет".

В ноябре Михаил Дронов продемонстрировал новые дроны для ВСУ. Он заявил, что одна из моделей успешно прошла испытания и разогналась до 199 км/ч. В разработке находятся две модели-"близнеца", один разведывательный, а второй — ударный.

В Украине военнослужащие 56-й ОМБр ВСУ вместе с инженерами и волонтерами разрабатывают новый украинский дрон "Инквизитор". Пока у создателей готова лишь компьютерная модель, но они уверяют, что провели все необходимые расчеты и готовы к серийному производству.