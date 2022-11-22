Украинец создал и протестировал новые дроны для ВСУ — камикадзе и разведчик (фото, видео)

БПЛА набирают скорость более 199 км/ч и в скором времени отправятся на передовую.

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Основатель компании Skynetua Михаил Дронов недавно продемонстрировал модели беспилотников, которые он разработал специально для нужд ВСУ. Фото и видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

На своей странице в соцсети инженер сообщил, что одна модель БПЛА прошла очередные летные испытания. Во время тестов аппарат показал себя с лучшей стороны, однако существуют некоторые проблемы, которые стоит решить прежде, чем поставить модель "на поток".

"Сегодня делали облет еще одного самолета, так что мы уже производим планер серийно. Сейчас есть проблемы только с комплектующими", — написал Дронов.

Отметим, что его проект является краундфандинговым. Многие украинцы помогли Михаилу осуществить задуманное, перечислив донаты на счет компании.

[ + – ] Испытательный полет дрона от Skynetua

Инженер отчитался о летных испытаниях дрона, сообщив, что он смог достичь скорости в 199,44 км/ч. В подтверждение своих слов он предоставил донорам данные телеметрии, зафиксированные полетным контроллером.

"Это графики изменения скорости полета от 30 октября (красный) и 02 ноября (зеленый). На красном графике пик соответствует скорости 55,4 м/с, на зеленом — 54,53 м/с. Эти данные можно увидеть в левом верхнем углу над графиком в белом прямоугольнике, также я добавил увеличение пиков, чтобы было более наглядно", — написал инженер.

[ + – ] Развитие скорости дронов Skynetua Фото: Михаил Дронов

"Обратите внимание на увеличение зеленого графика. Там скорость с 27,19 м/с за 8 секунд выросла до 54,53 м/с, то есть за 8 с она увеличилась с 97,88 км/ч до 196,308 км/ч", — добавил он.

[ + – ] График скорости полета БПЛА Skynetua Фото: Михаил Дронов

Украинский инженер Михаил Дронов пообещал в скором времени поделиться характеристиками своих беспилотников. А пока он выложил несколько фото устройств, позволяющих рассмотреть их вблизи.

[ + – ] Дроны-близнецы - "камикадзе" и "разведчик"

"Рабочие моменты. Близнецы. Камикадзе и разведчик…", — подписал это фото Михаил.

[ + – ] Сборка БПЛА в цеху

Ранее мы сообщали о том, что инженеры Skynetua тестировали концептуальную модель БПЛА, на основе которой планируют производить дроны-камикадзе, дроны-разведчики и дроны-бомбардировщики.