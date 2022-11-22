Українець створив і протестував нові дрони для ЗСУ — камікадзе та розвідник (фото, відео)

БПЛА набирають швидкість понад 199 км/год і незабаром вирушать на передову.

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Засновник компанії Skynetua Михайло Дронов нещодавно продемонстрував моделі безпілотників, які він розробив спеціально для потреб ЗСУ. Фото й відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На своїй сторінці в соцмережі інженер повідомив, що одна модель БПЛА пройшла чергові льотні випробування. Під час тестів апарат показав себе з кращого боку, проте існують деякі проблеми, які варто вирішити, перш ніж поставити модель "на потік".

"Сьогодні робили обліт ще одного літака, тож ми вже виробляємо планер серійно. Зараз є проблеми лише з комплектуючими", — написав Дронов.

Зазначимо, що його проєкт є краундфандинговим. Чимало українців допомогли Михайлу здійснити задумане, перерахувавши донати на рахунок компанії.

[ + – ] Випробувальний політ дрона від Skynetua

Інженер прозвітував про льотні випробування дрона, повідомивши, що він зміг досягти швидкості 199,44 км/год. На підтвердження своїх слів він надав донорам дані телеметрії, зафіксовані польотним контролером.

"Це графіки зміни швидкості польоту від 30 жовтня (червоний) і 02 листопада (зелений). На червоному графіку пік відповідає швидкості 55,4 м/с, на зеленому — 54,53 м/с. Ці дані можна побачити в лівому верхньому кутку над графіком у білому прямокутнику, також я додав збільшення піків, щоб було наочніше", — написав інженер.

[ + – ] Розвиток швидкості дронів Skynetua Фото: Михаил Дронов

"Зверніть увагу на збільшення зеленого графіка. Там швидкість з 27,19 м/с за 8 секунд зросла до 54,53 м/с, тобто за 8 с вона збільшилася з 97,88 км/год до 196,308 км/год", — додав він.

[ + – ] Графік швидкості польоту БПЛА Skynetua Фото: Михаил Дронов

Український інженер Михайло Дронов пообіцяв незабаром поділитися характеристиками своїх безпілотників. А поки що він виклав кілька фотопристроїв, що дають змогу розглянути їх зблизька.

[ + – ] Дрони-близнюки — "камікадзе" та "розвідник"

"Робочі моменти. Близнюки. Камікадзе та розвідник…" — підписав це фото Михайло.

[ + – ] Складання БПЛА в цеху

Раніше ми повідомляли про те, що інженери Skynetua тестували концептуальну модель БПЛА, на основі якої планують виробляти дрони-камікадзе, дрони-розвідники та дрони-бомбардувальники.