Прототип українського БПЛА пройшов тести: зможе перехоплювати "Шахіди" та "Орлани" (відео)

Інженер Михайло Дронов має намір створювати дрони трьох конфігурацій: розвідник, камікадзе, бомбардувальник.

Related video

Інженер із Кривого Рогу Михайло Дронов днями провів кілька льотних випробувань прототипу безпілотника, який планується виробляти для потреб ЗСУ. Про це Михайло написав у своєму Facebook.

Тиждень тому інженер повідомив про готовність апарату до льотних випробувань. У соцмережі він виклав фото безпілотника, фюзеляж якого забарвлений кольорами українського прапора. За словами Дронова, зібрати 2 фюзеляжі можна лише за день.

Перше льотне випробування відбулося три дні тому, попри не дуже сприятливі погодні умови та поривчастий вітер 10 м/с.

"Все пройшло чудово, як і планувалося. Попередні ТТХ (тактико-технічні характеристики, — ред.) повністю підтверджені", — написав інженер.

У своєму пості він повідомив, що літак розвинув горизонтальну швидкість 139 км/год на двигуні 1100 Вт, і пообіцяв провести трохи пізніше випробування з двигуном 3 кВт для "перевірки можливості використання літака як перехоплювача "Шахідів" або "Орланів" ("Шахід") — БПЛА іранського виробництва Shahed 136, якими користуються ЗС РФ, маркуючи їх як "Герань". "Орлан-10" — дрон-розвідник (використовується і як ударний) російського виробництва, — ред.

За задумом Дронова, БПЛА матиме 3 модифікації: "розвідник", здатний літати на максимальній відстані 25-35 км, "камікадзе" та літак-бомбардувальник. Зараз дрон запускається з рук.

Вчора апарат знову протестували. Під час тестів вдалося підтвердити:

Швидкість: 199,44 км/год

Прискорення: 0-100 км/год за 2,5 с, 0-200 км/год за 10 с

Швидкість підйому: 30 м/с

Дальність польоту: 70 км

Корисне навантаження: 2 кг

Раніше ми писали про те, що Михайло Дронов створив компанію під назвою SkyNet, яка має на меті налагодити масове виробництво БПЛА і постачати їх на фронт. Найголовніше, що дрони коштуватимуть дешево і будуть прості у складанні та експлуатації.