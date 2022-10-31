Прототип украинского БПЛА прошел тесты: сможет перехватывать "Шахиды" и "Орланы" (видео)

Инженер Михаил Дронов намерен создавать дроны трех конфигураций: разведчик, камикадзе, бомбардировщик.

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Инженер из Кривого Рога Михаил Дронов на днях провел несколько летных испытаний прототипа беспилотника, который планируется производить для нужд ВСУ. Об этом Михаил написал в своем Facebook.

Неделю назад инженер сообщил о готовности аппарата к летным испытаниям. В соцсети он выложил фото беспилотника, фюзеляж которого окрашен в цвета украинского флага. По словам Дронова, собрать 2 фюзеляжа можно всего за день.

Первое летное испытание состоялось три дня назад, несмотря на не очень благоприятные погодные условия и порывистый ветер 10 м/с.

"Все прошло отлично, как и планировалось. Предыдущие ТТХ (тактико-технические характеристики, — ред.) были полностью подтверждены", — написал инженер.

В своем посте он сообщил, что самолет развил горизонтальную скорость 139 км/ч на двигателе 1100 Вт, и пообещал провести чуть позже испытания с двигателем 3 кВт для "проверки возможности использования самолета в качестве перехватчика "Шахидов" или "Орланов" ("Шахид" — БПЛА иранского производства Shahed 136, которыми пользуются ВС РФ, маркируя их как "Герань". "Орлан-10" — дрон-разведчик (используется и как ударный) российского производства, — ред.).

По задумке Дронова, БПЛА будет иметь 3 модификации: "разведчик", способный летать на максимальном расстоянии 25-35 км, "камикадзе" и самолет-бомбардировщик. На данный момент дрон запускается с рук.

Вчера аппарат снова протестировали. Во время тестов удалось подтвердить:

Скорость: 199,44 км/ч

Ускорение: 0-100 км/ч за 2,5 с, 0-200 км/ч за 10 с

Скорость подъема: 30 м/с

Дальность полета: 70 км

Полезная нагрузка: 2 кг

Ранее мы писали о том, что Михаил Дронов создал компанию под названием SkyNet, цель которой — наладить массовое производство БПЛА и поставлять их на фронт. Самое главное, что дроны будут стоить дешево и будут просты в сборке и эксплуатации.