У Кропивницькому зібрали новий український безпілотник для ЗСУ: експерти вказали на недоліки

За словами голови облради Сергія Шульги, БПЛА може літати на 25 км та виконувати бойові завдання, на які не здатні китайські дрони.

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На Кіровоградщині створили новий розвідувальний дрон, якого протестують Сили спеціальних операцій України. Про це у Facebook розповів голова обласної ради Сергій Шульга.

За його словами, розробкою безпілотника у Кропивницькому займається конструкторська група Добровольчих сил оборони. Напередодні вони провели успішні випробування безпілотника, а тепер передають його бійцям ССО для подальших тестувань у бойових умовах.

За словами Сергія Шульги, інженери пристосували український дрон для виконання певних завдань і забезпечили функціями, яких немає у китайських комерційних дронів, які масово використовуються ЗСУ. Крім того, група модифікуватиме модель, покращуючи його можливості.

Заявлені характеристики БПЛА

Розмах крил: понад 2 м;

Вага: 5 кг

Тестова дальність польоту: 25 км

Висота польоту: близько 500 метрів.

Користувач Dar Viter у коментарях зазначив, що помітив на фото дрона китайський планер X8, китайську ж радіоелектроніку і засумнівався у боєздатності кропивницького дрону: "Вангую, вистачить на реальні один-два бойові вильоти, якщо пощастить. Засновник компанії Skynetua Михайло Дронов підтвердив його слова і додав: на знімках відображено відеолінк (обладнання для передачі відео та аудіо) з частотою 5,8 ГГц, який "не працюватиме".

У листопаді Михайло Дронов продемонстрував нові дрони для ЗСУ. Він заявив, що одна з моделей успішно пройшла випробування та розігналася до 199 км/год. У розробці знаходяться дві моделі-близнюки, один розвідувальний, а другий — ударний.

В Україні військовослужбовці 56-го ОМБр ЗСУ разом з інженерами та волонтерами розробляють новий український дрон "Інквізитор". Поки що у творців готова лише комп'ютерна модель, але вони запевняють, що провели всі необхідні розрахунки та готові до серійного виробництва.