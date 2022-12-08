Експерт розповів, коли український дрон "Інквізитор" знищуватиме ЗС РФ

Вітчизняний БПЛА коштує дешевше за закордонні, разом з тим надійно захищений від російських "глушилок".

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Українські військові готуються запустити гібридний безпілотник "Інквізитор", здатний як вести розвідку, так і завдавати ударів противнику. Учасник проєкту Сергій Наконечний розповів про нові подробиці в інтерв'ю "КП в Україні".

Військовослужбовці з 56-ї окремої механізованої бригади ЗСУ близько чотирьох місяців розробляли "Інквізитор" разом з інженерами та волонтерами. Спочатку вони розглядали два варіанти: літак-навідник для артилерії з вертикальною системою зльоту та багатофункціональний квадрокоптер зупинилися на другому, оскільки він має більше можливостей для модифікації.

"Це захищений гібрид ударного дрона та розвідника, який одразу зможе і завдати точного удару, і навести артилерію на позиції ворога. Саме таких дронів зараз в українській армії немає", — заявив Сергій.

Він додав, що команда вже розробила концепцію безпілотника, створила необхідне програмне забезпечення та розрахунки. Поки дрон існує тільки у віртуальному вигляді, але вже через місяць зможе виконувати бойові завдання, якщо творці отримають деталі та обладнання. Проблема полягає в тому, що БПЛА вимагає високоточної електроніки, яка коштує недешево.

Вартість першого БПЛА оцінюють у 480 тисяч грн, але до неї входить купівля верстатів, які будуть використані для виробництва наступних апаратів. За характеристиками "Інквізитор" близький до китайського DJI Matrice 300 RTK, який коштує приблизно вдвічі дорожче, але гірше захищений від засобів радіоелектронної боротьби.

Закордонні квадрокоптери та октокоптери мають багато недоліків, а вартість їх купівлі та ремонту залежить від бренду. Крім того, дрони дорожчають через дефіцит на ринку — якщо раніше майже будь-яку модель можна було купити в Україні, то тепер їх потрібно шукати за кордоном.

"На жаль, Україна не виробляє жодну з частин сучасних квадрокоптерів. Навіть те, що вже збирають в Україні, робиться з імпортних деталей або ж власними силами на 3D принтерах. І це теж значно збільшує їхню вартість", — зазначив Сергій Наконечний. — "Якщо ж говорити про "Інквізитор" — у перший дрон відразу закладено вартість обладнання, необхідного для їхнього серійного виробництва. Отже, наступні будуть значно дешевшими".

Характеристики дрона "Інквізитор"

Швидкість: понад 100 км/год;

Тривалість польоту — 35 хв;

Максимальна висота — 4 км;

Вага бойової частини: до 8 кг;

Вага дрону: близько 10 кг;

Оптика: камера з 32-кратним зумом;

Навігація: інтегрована система автономного позиціонування GPS.

Раніше аеророзвідник із 56-ї бригади ЗСУ розповів, як дрон "Інквізитор" знищуватиме бойову техніку РФ. За його словами, основні частоти управління дублюватимуться, тому росіяни не зможуть "заглушити" безпілотник.