Ідеальна зброя проти танків: ЗСУ розкрили особливості нового дрона "Інквізитор"

Український військовий упевнений, що ударний БПЛА допоможе знищувати російську бойову техніку в укриттях. Але для запуску виробництва потрібно $14 800.

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Спеціалісти Збройних сил України розробили новий вітчизняний дрон "Інквізитор", який допоможе знищувати російські танки. Аеророзвідник із 56-ї бригади з позивним Єнот розповів про особливості й переваги моделі інформаційному агентству "Вчасно".

За його словами, безпілотники, якими змушені користуватися бійці ЗСУ, недосконалі, а тому в бойових умовах військові стикаються з неприємними, а часом і смертельно небезпечними проблемами. Наприклад, заміна акумуляторів займає багато часу через конструкцію апаратів. Операторам потрібно розкрити корпус, від'єднати дроти, підключити нову батарею та знову відбалансувати БПЛА, і все це — під вогнем противника.

"Або ось незрозуміла розробка — великий червоний парашут, на якому спускається дрон. Адже ми працюємо на передовій і, користуючись цим винаходом, просто "палимо" своє місце розташування", — прокоментував Єнот.

Професійні інженери та програмісти з 56-ї бригади сконструювали "Інквізитор", виправивши недоліки інших дронів. Його назвали на честь одного з військовослужбовців. "Інквізитор" може літати на відстані до 25 км від оператора, розганяючись швидше за 100 км/год. Його основні частоти управління дублюються в додатковому діапазоні, тому ЗС РФ не зможуть "заглушити" його засобами радіоелектронної боротьби.

[ + – ] Український військовий із 56-ї бригади демонструє дрон "Інквізитор" Фото: Вчасно

"Це буде універсальна "пташка" — і для розвідки, і для завдання ударів по техніці ворога. Ми більше не можемо втрачати піхоту й техніку тому, що немає можливості дістати російську техніку, яка працює по укриттю. Ми хочемо бути ефективнішими та можемо це зробити", — підкреслив Єнот.

"Інквізитор" створили з урахуванням потреб операторів, тому керувати ним можна з укриття. Акумулятор від'єднується натисканням кнопки, тому його можна замінити за лічені секунди. У разі аварії бійці ЗСУ зможуть знайти дрон, що впав, завдяки системі автономного GPS-позиціонування. За потреби військові зможуть модифікувати БПЛА під специфічні завдання.

БПЛА отримав систему скидання боєприпасів, безпечну для оператора. "Інквізитор" здатний піднімати корисне навантаження до 8 кг, тому за один виліт може атакувати російські війська або двома 82 мм мінами, або однією 120 мм, або гранатою РКГ-3. Знаходитимуть цілі військові за допомогою камери з 32-кратним оптичним зумом.

Дрон покликаний полювати за бойовою технікою ЗС РФ, насамперед танками, які становлять найбільшу загрозу для українських військовослужбовців. Танки найнебезпечніші, коли ховаються за огорожами: виїжджають, швидко стріляють і знову ховаються. Танкові снаряди прилітають миттєво, тож піхота ЗСУ не встигає відреагувати.

"Ми втратили найбільше піхоти саме через танки. Коли танк працює через загородження, нашій артилерії важко його дістати. Це можна зробити тільки завдяки "пташкам", — пояснив Єнот.

Поки що у військових є тільки комп'ютерна модель "Інквізитора", а складання робочого прототипа коштуватиме $14 800. Інженерам необхідно купити дороге обладнання: верстати й 3D-принтери, а також електронні компоненти. Щойно військові отримають усе необхідне, зможуть зібрати дрон і протестувати його, всі роботи займуть 1,5 місяця. Потім виробництво "Інкізиторів" буде набагато дешевшим.

Раніше писали, що, окрім військових. виробництвом дронів "Інквізитор" займається компанія UA Military robotics. Вона замовила перші деталі для безпілотників.

У листопаді стало відомо, що засновник компанії Skynetua Михайло Дронов розробив і протестував нові дрони для ЗСУ. Він представив розвідувальний і ударний БПЛА. За словами Михайла Дронова, одна модель успішно пройшла випробування та виробляється серійно.