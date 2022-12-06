Идеальное оружие против танков: ВСУ раскрыли особенности нового дрона "Инквизитор"

Украинский военный уверен, что ударный БПЛА поможет уничтожать российскую боевую технику в укрытиях. Но для запуска производства нужны $14 800.

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Специалисты Вооруженных сил Украины разработали новый отечественный дрон "Инквизитор", который поможет уничтожать российские танки. Аэроразведчик из 56-й бригады с позывным Енот рассказал об особенностях и преимуществах модели информационному агентству "Вчасно".

По его словам, беспилотники, которыми вынуждены пользоваться бойцы ВСУ, несовершенны, а потому в боевых условиях военные сталкиваются с неприятными, а порой и со смертельно опасными проблемами. К примеру, замена аккумуляторов занимает много времени из-за конструкции аппаратов. Операторам нужно вскрыть корпус, отсоединить провода, подключить новую батарею и заново отбалансировать БПЛА, и все это — под огнем противника.

"Или вот непонятная разработка — большой красный парашют, на котором спускается дрон. А мы ведь работает на передовой, и пользуясь этим изобретением просто "палим" свое местоположение", — прокомментировал Енот.

Профессиональные инженеры и программисты из 56-й бригады сконструировали "Инквизитор", исправив недостатки других дронов. Его назвали в честь одного из военнослужащих. "Инквизитор" может летать на расстоянии до 25 км от оператора, разгоняясь быстрее 100 км/ч. Его основные частоты управления дублируются в дополнительном диапазоне, поэтому ВС РФ не смогут "заглушить" его средствами радиоэлектронной борьбы.

[ + – ] Украинский военный из 56-й бригады демонстрирует дрон "Инквизитор" Фото: Вчасно

"Это будет универсальная "птичка" – и для разведки, и для нанесения ударов по технике врага. Мы больше не можем терять пехоту и технику потому, что нет возможности достать российскую технику, которая работает по укрытию. Мы хотим быть более эффективными и можем это сделать", — подчеркнул Енот.

"Инквизитор" создали с учетом потребностей операторов, поэтому управлять им можно из укрытия. Аккумулятор отсоединяется нажатием кнопки, поэтому его можно заменить за считанные секунды. В случае аварии бойцы ВСУ смогут найти упавший дрон благодаря системе автономного GPS-позиционирования. При необходимости военные смогут модифицировать БПЛА под специфические задачи.

БПЛА получил систему сброса боеприпасов, безопасную для оператора. "Инквизитор" способен поднимать полезную нагрузку до 8 кг, поэтому за один вылет может атаковать российские войска либо двумя 82-мм минами, либо одной 120-мм, либо гранатой РКГ-3. Находить цели военные будут с помощью камеры с 32-кратным оптическим зумом.

Дрон призван охотиться за боевой техникой ВС РФ, в первую очередь за танками, которые представляют самую большую угрозу для украинских военнослужащих. Танки опаснее всего, когда прячутся за ограждениями: выезжают, быстро стреляют и снова прячутся. Танковые снаряды прилетают мгновенно, поэтому пехота ВСУ не успевает отреагировать.

"Мы потеряли больше всего пехоты именно из-за танков. Когда танк работает из-за заграждения, нашей артиллерии тяжело его достать. Это можно сделать только благодаря "птичкам", — объяснил Енот.

Пока у военных есть только компьютерная модель "Инквизитора", а сборка рабочего прототипа обойдется в $14 800. Инженерам необходимо купить дорогостоящее оборудование: станки и 3D-принтеры, а также электронные компоненты. Как только военные получат все необходимое, смогут собрать дрон и протестировать его, все работы займут 1,5 месяца. Потом производство "Инкизиторов" будет гораздо дешевле.

Ранее писали, что помимо военных производством дронов "Инквизитор" занимается компания UA Military robotics. Она уже заказала первые детали для беспилотников.

В ноябре стало известно, что основатель компании Skynetua Михаил Дронов разработал и протестировал новые дроны для ВСУ. Он представил разведывательный и ударный БПЛА. По словам Михаила Дронова, одна модель успешно прошла испытания и производится серийно.