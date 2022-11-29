Украинцы разработали новые ударные дроны "Инквизитор": чем они помогут ВСУ

Разработчики надеются запустить производство беспилотников, летающих со скоростью 100 км/ч и сбрасывающих бомбы на россиян.

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Инженеры из сообщества UA Military robotics разработали ударный дрон под названием "Инквизитор", который вскоре передадут военным. Об этом сообщило издание dev.ua.

БПЛА "Инкивизитор" — это квадрокоптер, предназначенный для бомбардировки противники. Специальные крепления в нижней части беспилотника позволяют нести две 80-мм мины общим весом до 8 кг. Разработчики отмечают, что могут установить и "кумулятивное вооружение", которое позволит применять аппарат в качестве дрона-камикадзе.

[ + – ] Модель украинского дрона "Инквизитор" (фронтальный вид) Фото: Facebook

Из-за небольших размеров "Инквизитор" сможет летать около 35 минут, но быстросменные аккумуляторы обеспечат быстрый повторный запуск после приземления. Максимальная скорость дрона составит 100 км/ч, потолок высоты — 4 км, вес — около 10 кг.

UA Military robotics также оснастят БПЛА камерой собственного производства с 32-кратным оптическим зумом, чтобы бойцы ВСУ смогли обнаруживать позиции российских войск на большом расстоянии. Инженеры позаботятся, чтобы частоты управления дублировались — это защитит от российских средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, подготовили систему автономного GPS-позиционирования для поиска сбитых дронов.

[ + – ] Модель украинского дрона "Инквизитор" (вид сверху) Фото: Facebook

Пока UA Military robotics представила только макет "Инквизитора". Для запуска производства сообществу необходимо собрать $12 000. Разработчики отметили, что уже заказали первые детали для дрона.

Ранее в Украине представили отечественный дрон-камикадзе eBOSH. Организация "Черный ворон" продемонстрировала возможности летающего оружия, уничтожив на камеру автомобиль "Москвич".

Писали также, что в Запорожье разработали "идеальный" дрон для охоты на ВС РФ под названием "Домаха". Аппарат, напоминающий самолет, предназначен для ведения разведки и наведения артиллерийского огня, для этого он надежно защищен от средств РЭБ и обладает довольно неплохой дальностью полета — 50 км.