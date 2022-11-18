В Украине разработали сверхточный дрон-камикадзе eBOSH: как он уничтожает технику (видео)

Оператор управляет eBOSH от первого лица и может вращать его под разными углами. Такой БПЛА очень тяжело сбить, особенно если он разгоняется до 150 км/ч.

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Специалисты украинской организации "Черный ворон" создали беспилотный летательный аппарат типа "камикадзе" под названием eBOSH. Проект "Украина Сейчас" снял на камеру испытания нового дрона и опубликовал видео в YouTube.

Инженеры собрали квадрокоптер и приделали к нему обычную пластиковую сантехническую трубу, внутрь которой заложили гранату ВОГ-17. Кроме того, они обеспечили аппарат системой управления с видом от первого лица (FPV) — оператор видит изображение с камеры, установленной на дроне, с помощью специальных очков. Таким образом получается эффект присутствия, будто человек сидит в кабине самолета.

"Это высокоточное по своей сути оружие, поскольку пилот управляет непосредственно взрывным устройством до конца. Он получает видео, видит цель в очках и доводит дрон до самого конца", — рассказал один из разработчиков.

Система сброса гранат с дрона обычно требует подходящих метеоусловий и позволяет атаковать цели только сверху, а FPV-камикадзе менее прихотлив. Еще одной особенностью eBOSH стал "акро-режим", позволяющий по команде пилота мгновенно совершать обороны под любыми углами. Он может высоко летать над целью, а затем беззвучно спикировать на нее, выбирая оптимальный маршрут — так российским солдатам будет очень тяжело сбить БПЛА.

На данном этапе дальность полета eBOSH составляет 2 км, но разработчики планируют увеличить ее до 4 км. Дрон может разгоняться до 150 км/ч, хотя для эффективного уничтожения целей достаточно 70-80 км/ч.

Команда "Черного ворона" недавно провела испытания на полигоне и продемонстрировала возможности eBOSH. Целью дрона-камикадзе стал автомобиль "Москвич" с изображением Кремля на борту и наполовину заполненным баком. Под управлением оператора беспилотник залетел внутрь авто и взорвался в салоне. Разработчики обещают, что вскоре другие eBOSH отправят на фронт, чтобы бойцы ВСУ с их помощью наносили высокоточные удары по российским оккупантам.

Ранее писали, что в Запорожье разработали дрон "Домаха" для охоты на российские войска. Благодаря защите от средств радиоэлектронной борьбы, беспилотник может летать над позициями ВС РФ и указывать цели для украинских артиллеристов.

Накануне командир роты беспилотных авиакомплексов полка "Азов" раскрыл причины потерь дронов ВСУ. По его словам, чаще всего БПЛА не возвращаются из-за ошибок неопытных операторов. Многие сбитые беспилотники удается найти, отремонтировать и вернуть в строй.