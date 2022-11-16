Командир роты беспилотных авиакомплексов полка "Азов" раскрыл причины потерь дронов ВСУ

Многие БПЛА улетают и не возвращаются, но большинство сбитых "птичек" военным удается найти и отремонтировать, чтобы вернуть в строй.

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Украинские военные сильно нуждаются в дронах, поскольку россияне часто их сбивают. Командир роты беспилотных авиационных комплексов из полка "Азов" Владимир в интервью DOU рассказал о примерных потерях.

Российские солдаты часто уничтожают дроны, и потери ВСУ напрямую зависят от качества подготовки операторов. В начале вторжения управление БПЛА доверяли всем, кто имел хоть какой-то опыт, и ВСУ теряли много аппаратов. С другой стороны, более опытные операторы работают аккуратно и долго сохраняют устройства невредимыми, к примеру, одна команда, действующая на харьковском направлении, за три месяца не потеряла ни одного дрона.

"Очень много потерь было из-за необученности операторов или из-за недостаточного понимания, насколько важно быть оператором — каждый стрелок хотел стать аэроразведчиком", — поделился Владимир.

Военный разделил потери дронов на две категории. Первая — это аппараты, которые не вернулись из-за вражеских систем радиоэлектронной борьбы, такие случаи составляют 20%-25% потерь.

Ко второй категории относятся сбитые врагом БПЛА, которые потом удалось найти, забрать и снова отправить в полет — таких значительно больше.

Процесс починки сильно зависит от типа повреждений дрона. Если во время падения сломались пропеллеры — их можно легко заменить прямо в полевых условиях, если же ломаются двигатели или камеры, то нужно обращаться в специализированные сервисы, некоторые фонды оплачивают ремонт вместо военных.

Беспилотники используются в разных подразделения ВСУ: разведывательных, артиллерийских, пехотных и так далее. Имеющихся в армии дронов не хватает на всех, поэтому военным приходится договариваться для их совместного применения. По оценкам Владимира, квадрокоптеры, гексакоптеры и октокоптеры составляют 70% от всех беспилотников, которые есть у ВСУ. Из них 30% составляют тяжелые коптеры, а 40% — маленькие квадрокоптеры. Представитель "Азова" рассказал, что его подразделение разработало план и рассчитало, сколько нужно БПЛА для эффективного выполнения боевых задач, и сейчас в их распоряжении есть только 20% от нужного количества.

В интервью Владимир также раскрыл эффективность сброса гранат с обычных дронов. По его подсчетам, такая бомбардировка наносит россиянам значительный ущерб лишь в 10% случаев, поэтому коммерческие квадрокоптеры лучше использовать для разведки.

Ранее писали, какие военные дроны собирают в Украине для ВСУ. Некоторые компании уже давно производят отечественные модели, другие же начали активно их разрабатывать только после полномасштабного вторжения ВС РФ.