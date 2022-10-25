От "Фурии" до "Лелеки": какие военные дроны изготавливает Украина и как их используют ВСУ

Боевые БПЛА украинского производства в разведке и в бою. Что известно о Raybird-3, PD-2, RAM II UAV, "Лелеке-100" и "Фурии".

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Украина не только закупает иностранные военные дроны для борьбы с Россией, но также использует отечественные разработки. Издание "Бизнес Цензор" рассказал о моделях, которые активно используют Вооруженные силы Украины.

Какие беспилотники используют украинские военные

Беспилотные летательные аппараты являются одним из наиболее важных ресурсов ВСУ. Благодаря волонтерам, зарубежным партнерам и государственным закупкам военные получают тысячи дронов, но россияне регулярно их сбивают, поэтому потребность в них не уменьшается. БПЛА на службе ВСУ можно условно поделить на четыре класса, каждый из которых обладает своими особенностями.

Первый класс – это небольшие дроны, которые обычно используют в мирных целях. Чаще всего в Украине используют продукцию китайской компании DJI и американские Autel. Фокус уже писал о самых популярных коммерческих дронах, которые используют ВСУ. Гражданские беспилотники просты в использовании и обладают небольшими размерами, поэтому операторы легко запускают их практически в любом месте. В то же время, у них невысокая дельность и продолжительность полета, обычно, время работы таких аппаратов не превышает 30 мин.

Второй класс — беспилотники среднего размера, которые применяют для разведки, наблюдения и других тактических целей. Их собирают специально для ведения боевых действий, обеспечивая время полета до трех часов. К этому классу относятся украинские "Фурия" и "Лелека-100" ("Аист-100").

Третий класс — беспилотники оперативно-тактического уровня, которые способны летать до 10 ч без подзарядки на большом расстоянии от места запуска, что позволяет вести разведку в тылу российской армии и планировать военные операции. Такими БПЛА являются модели PD-2 и Raybird-3.

Четвертый класс – стратегические или ударные беспилотники. Они могут очень долго находиться в небе и сбрасывать на противника мощные бомбы, способные уничтожать бронированную технику. К таким относится знаменитый Bayraktar TB-2, которые Украине поставляет Турция.

Разведывательный дрон "Фурия"

Научно-производственное предприятие "Атлон-Авиа" изготавливает авиационные комплексы "Фурия", которые украинские военные применяют еще с 2015 года. Беспилотники активно используют подразделения артиллерийской разведки, чтобы находить позиции российской армии и корректировать огонь. Камеры "Фурии" позволяют операторам вести разведку как днем, так и ночью в радиусе 50 км. Время автономной работы составляет около 3 ч.

В зависимости от комплектации, авиационные комплексы стоят от $60 тыс. до $160 тыс. В стандартный набор беспилотной системы входят: пульт управления, 3 беспилотника, катапульта, антенный комплекс, кейс с камерами наблюдения, все это можно перевозить на пикапе.

БПЛА Raybird-3 (ACS-3)

Разработчиком этой воздушной машины является украинская компания Skyeton, открытая в 2006 году. До начала полномасштабного российского вторжения она поставляла 3-5 систем в год заказчикам из разных стран, сейчас же только ВСУ ждут от предприятия около 30-ти систем.

Военная версия Raybird-3 получила название ACS-3, она может в любое время суток вести разведку и передавать видео на наземную станцию ​​в радиусе до 150 км в течение 28 ч. Стоимость комплекса из несколько дронов и наземной станции достигает $1 млн и зависит в первую очередь от полезной нагрузки, установленной на летательные аппараты. Каждый БПЛА оснащен бензиновым двигателем и неподвижным крылом, надежно защищен от средств РЭБ, развивает скорость до 140 км/ч и поднимается на высоту до 3,5 км.

Беспилотник PD-2

БПЛА оперативно-тактического уровня производства компании UkrSpecSystems, которая базируется в Киеве. Она начала выпускать дроны в 2014 году при помощи фонда "Народный проект", поэтому ему дали название People's Drone, то есть "народный дрон". Сейчас разработчики собирают модель второго поколения с улучшенными характеристиками.

Суммарная протяженность маршрута полета PD-2 (на одном баке) превышает 1000 км, а дистанция связи с оператором достигает 180 км. Аппарат разгоняется до 140 км/ч, а потолок высоты составляет 4700 м. Сначала беспилотникам требовалась взлетная полоса, сейчас же разработчики предлагают специальное устройство, позволяющее взлетать вертикально в боевых условиях.

Дрон многоразового использования Punisher

Эту модель беспилотника разработала группа инженеров, объединившихся в компанию UA Dynamics, позже Минобороны Украины выбрало его для Сил специальных операций. Многоразовый дрон позволяет проводить разведывательные миссии и атаковать противника с воздуха, сбрасывая кумулятивные, фугасные или термобарические снаряды. При этом российским ПВО сложно его заметить, так как электрический двигатель не шумит и не оставляет теплового следа.

Баллистический калькулятор позволяет операторам с помощью Punisher попадать по целям с высоты до 400 м с погрешностью 2 м на скорости 100 км/ч. Обычно войска ССО использует его для уничтожения статичных объектов, таких как командные пункты, склады боеприпасов, комплексы радиоэлектронной борьбы и ПВО, но могут поражать и движущуюся технику. Дальность полета составляет 45 км, максимальная скорость — 190 км/ч.

Беспилотный летательный аппарат "Лелека-100"

Модель производства компании DeViRo родом из Днепра является одним из самых массовых украинских дронов, принятых на вооружение ВСУ. В мае 2020 года совладелец организации Денис Чередниченко отчитался, что 2015 года выпущены более 300 беспилотников.

"Лелека-100" предназначен для воздушной разведки и определения точных географических координат, а также может корректировать огонь. Он передает данные в реальном времени и хорошо защищен от радиоэлектронных помех, летает со скоростью до 120 км/ч на расстоянии до 50 км от станции управления, может подниматься на высоту до 1500 м и преодолевать до 100 км за один вылет, проводя в воздухе до 2,5 ч.

Дрон-камикадзе RAM II UAV

Этот БПЛА разработан на базе "Лелеки". Радиус полета – до 30 км, время полета – до часа, крейсерская скорость – 70 км/ч, максимальная высота – 1000 м. RAM II UAV весит 8 кг, из них 3 кг приходятся на боевую часть: термобарический, бронебойный или осколочно-фугасный снаряд. Беспилотник запускается в небо при помощи катапульты, которая устанавливается на земле или пикапе всего за 10 минут. С его помощью ВСУ уничтожают российские систем ПВО, бронированную технику и солдат. Кроме того, аппарат оснащается камерой с 10-кратным зумом для ведения разведки.

Ранее стало известно, что ВСУ получат 11 комплексов PUMA-LE стоимостью 540 млн грн. Эти беспилотники оснащены оптическими и тепловизионными камерами для ведения разведки и обнаружения противника в любое время суток и в любую погоду.