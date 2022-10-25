Від "Фурії" до "Лелеки": які військові дрони виготовляє Україна і як їх використовують ЗСУ

Бойові БПЛА українського виробництва у розвідці та у бою. Що відомо про Raybird-3, PD-2, RAM II UAV, "Лелеку-100" і "Фурії".

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Україна не лише закуповує іноземні військові дрони для боротьби з Росією, а й використовує вітчизняні розробки. Видання "Бізнес Цензор" розповіло про моделі, які активно використовують Збройні сили України.

Які безпілотники використовують українські військові

Безпілотні літальні апарати є одними із найважливіших ресурсів ЗСУ. Завдяки волонтерам, закордонним партнерам та державним закупівлям військові отримують тисячі дронів, але росіяни регулярно їх збивають, тому потреба в них не зменшується. БПЛА на службі ЗСУ можна умовно поділити на чотири класи, кожен з яких має свої особливості.

Перший клас – це невеликі дрони, які зазвичай використовують у мирних цілях. Найчастіше в Україні використовують продукцію китайської компанії DJI та американські Autel. Фокус вже писав про найпопулярніші комерційні дрони, які використовують ЗСУ. Громадянські безпілотники прості у використанні і мають невеликі розміри, тому оператори легко запускають їх практично в будь-якому місці. Водночас вони мають невисоку подільність і тривалість польоту, зазвичай, час роботи таких апаратів не перевищує 30 хв.

Другий клас — безпілотники середнього розміру, які застосовують для розвідки, спостереження та інших тактичних цілей. Їх збирають спеціально для ведення бойових дій, забезпечуючи час польоту до трьох годин. До цього класу відносяться українські "Фурія" та "Лелека-100".

Третій клас — безпілотники оперативно-тактичного рівня, які здатні літати до 10 год без підзарядки на великій відстані від місця запуску, що дозволяє вести розвідку в тилу російської армії та планувати військові операції. Такими БПЛА є моделі PD-2 та Raybird-3.

Четвертий клас – стратегічні чи ударні безпілотники. Вони можуть дуже довго перебувати в небі та скидати на супротивника потужні бомби, здатні знищувати броньовану техніку. До таких належить знаменитий Bayraktar TB-2, який Україні постачає Туреччина.

Розвідувальний дрон "Фурія"

Науково-виробниче підприємство "Атлон-Авіа" виготовляє авіаційні комплекси "Фурія", які українські військові використовують ще з 2015 року. Безпілотники активно використовують підрозділи артилерійської розвідки, щоб знаходити позиції російської армії та коригувати вогонь. Камери "Фурії" дозволяють операторам проводити розвідку як вдень, так і вночі в радіусі 50 км. Час автономної роботи становить близько 3 год.

Залежно від комплектації авіаційні комплекси коштують від $60 тис. до $160 тис. У стандартний набір безпілотної системи входять: пульт управління, 3 безпілотники, катапульта, антенний комплекс, кейс з камерами спостереження, все це можна перевозити на пікапі.

БПЛА Raybird-3 (ACS-3)

Розробником цієї повітряної машини є українська компанія Skyeton, відкрита у 2006 році. До початку повномасштабного російського вторгнення вона постачала 3-5 систем на рік замовникам з різних країн, зараз лише ЗСУ чекають від підприємства близько 30-ти систем.

Військова версія Raybird-3 отримала назву ACS-3, вона може в будь-який час доби вести розвідку і передавати відео на наземну станцію в радіусі до 150 км протягом 28 год. насамперед від корисного навантаження, встановленого на літальні апарати. Кожен БПЛА оснащений бензиновим двигуном та нерухомим крилом, надійно захищений від засобів РЕБ, розвиває швидкість до 140 км/год та піднімається на висоту до 3,5 км.

Безпілотник PD-2

БПЛА оперативно-тактичного рівня виробництва компанії UkrSpecSystems, яка базується у Києві. Вона почала випускати дрони у 2014 році за допомогою фонду "Народний проєкт", тому йому дали назву "People's Drone", тобто "народний дрон". Наразі розробники збирають модель другого покоління з покращеними характеристиками.

Сумарна довжина маршруту польоту PD-2 (на одному баку) перевищує 1000 км, а дистанція зв'язку з оператором сягає 180 км. Апарат розганяється до 140 км/год, а стеля висоти становить 4700 м. Спочатку безпілотникам була потрібна злітна смуга, зараз розробники пропонують спеціальний пристрій, що дозволяє злітати вертикально в бойових умовах.

Дрон багаторазового використання Punisher

Цю модель безпілотника розробила група інженерів, які об'єдналися в компанію UA Dynamics, пізніше Міноборони України обрало її для Сил спеціальних операцій. Багаторазовий дрон дозволяє проводити розвідувальні місії та атакувати супротивника з повітря, скидаючи кумулятивні, фугасні або термобаричні снаряди. Водночас російським ППО складно його помітити, оскільки електричний двигун не шумить і не залишає теплового сліду.

Балістичний калькулятор дозволяє операторам за допомогою Punisher потрапляти у цілі з висоти до 400 м з похибкою 2 м на швидкості 100 км/год. Зазвичай війська СЗГ використовує його для знищення статичних об'єктів, таких як командні пункти, склади боєприпасів, комплекси радіоелектронної боротьби та ППО, але можуть вражати і техніку, що рухається. Дальність польоту становить 45 км, максимальна швидкість – 190 км/год.

Безпілотний літальний апарат "Аист-100"

Модель виробництва компанії DeViRo родом із Дніпра є одним із наймасовіших українських дронів, прийнятих на озброєння ЗСУ. У травні 2020 року співвласник організації Денис Чередниченко прозвітував, що 2015 року випущено понад 300 безпілотників.

"Лелека-100" призначений для повітряної розвідки та визначення точних географічних координат, а також може коригувати вогонь. Він передає дані в реальному часі і добре захищений від радіоелектронних перешкод, літає зі швидкістю до 120 км/год на відстані до 50 км. 2,5 год.

Дрон-камікадзе RAM II UAV

Цей БПЛА розроблений з урахуванням "Лелеки". Радіус польоту – до 30 км, час польоту – до години, крейсерська швидкість – 70 км/год, максимальна висота – 1000 м. RAM II UAV важить 8 кг, з них 3 кг припадають на бойову частину: термобаричний, бронебійний або уламково-фугасний снаряд. Безпілотник запускається в небо за допомогою катапульти, яка встановлюється на землі або на пікапа всього за 10 хвилин. З його допомогою ЗСУ знищують російські системи ППО, броньовану техніку та солдатів. Крім того, апарат оснащується камерою з 10-кратним зумом для розвідки.

Раніше стало відомо, що ЗСУ отримають 11 комплексів PUMA-LE вартістю 540 млн грн. Ці безпілотники оснащені оптичними та тепловізійними камерами для ведення розвідки та виявлення супротивника у будь-який час доби та будь-якої погоди.