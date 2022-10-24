ЗСУ отримають 11 комплексів PUMA-LE вартістю 540 млн грн: що відомо про БПЛА

Оптика ударних БПЛА допоможе фіксувати позиції противника в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував покупку 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE. За словами чиновника, комплекси коштуватимуть 540 млн грн.

Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі написав про те, що планує закупити 11 PUMA-LE, взятих на озброєння арміями таких країн, як США, Велика Британія, Німеччина, Франція.

"Тепер поповнюємо такими "пташками" і наш фронт", — зазначив він.

Федоров також повідомив, що дрони зазначеної модифікації оснащені двома камерами, звичайною і тепловізійною, із 6-кратним зумом. Така оптика допоможе фіксувати позиції противника у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

Ці безпілотники здатні подолати відстань до 60 км.

"Така дистанція допоможе захисникам пробиратися в тил противника. Дрони перебувають у польоті майже 6 годин і піднімаються на висоту до 3 км. Це робить їх непомітними для ворогів", — йдеться у повідомленні Федорова.

Закупівлею займатиметься проєкт "Армія дронів", який збирає донати через платформу UNITED24.

На сайті компанії-виробника AeroVironment зазначено, що надлегкий безпілотний апарат має вагу 10,6 кг, запускається вручну або з катапульти. Розміщується пристрій у двох валізах для місії. Puma LE оснащений антеною стеження дальньої дії, що дозволяє використовувати його не тільки для польотів над сушею, а й над морем. Конструкція передбачає додатковий відсік для розміщення корисного навантаження вагою 1,5 кг. Оператори цього ударного дрона зможуть перемикатися між Mantis i45 та опціональним Mantis i45 N для проведення денних і нічних операцій.

"Його сумісні компоненти LRU з підтримкою plug-and-play можуть використовуватись спільно з іншими літаками Puma AE", — сказано на сайті розробника.

Раніше ми повідомляли про те, що ВМФ США зацікавлені в розробці дешевих та ефективних дронів, які зможуть нападати на супротивника цілим роєм.