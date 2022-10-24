Рій із тисячі дронів може знищити цілий батальйон: що відомо про проєкт Super Swarm

Інженери намагаються вирішити проблему високої вартості БПЛА, створивши одноразові дрони, які можна було б використати у великих кількостях.

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Для ВПС США розробляють проєкт під назвою Super Swarm. Він має вирішити фундаментальну проблему військової техніки: знизити собівартість БПЛА та підвищити їхню ефективність, пише technologyreview.com.

Армія США сплачує близько $49 тис. за кожний невеликий безпілотник системи Rucksack. Інженери намагаються вирішити проблему високої вартості пристроїв, створивши одноразові дрони, які можна було б використовувати у великих кількостях. Проєкт під назвою MASS ("виробництво автономних систем у масштабі") використовує 3D друк та інструменти цифрового дизайну для створення дешевих та швидких у виготовленні БПЛА. Мета в тому, щоб створити конструкцію, яку можна було б модифікувати, щоб випускати на одній і тій самій виробничій лінії дрони, оптимізовані для різних завдань, наприклад, для досягнення максимальної швидкості, витривалості, малопомітності та ін.

Згідно з бюджетними документами, MASS випускатиме десятки тисяч дронів, зібрати які можна буде відразу на місці.

Військово-морський флот паралельно потребує системи управління багатотисячними зграями дронів. Згідно з проєктами Super Swarm, буде можливий розподіл завдань між різними дронами, що входять до складу одного рою, забезпечивши автономію всіх пристроїв, але водночас даючи можливість операторам координувати дії. Якщо ворог почне глушити сигнал від оператора до БПЛА, зграя зможе діяти самостійно. Інформація передаватиметься також від усіх дронів-учасників, що допоможе під час прийняття рішень: військові, на основі нових даних, зможуть змінювати маршрут, або відправляти безпілотники для дослідження нових цілей.

Це буде досить складне завдання для штучного інтелекту, йдеться в матеріалі. Адже чим більше пристроїв, тим більша ймовірність помилок при координації польоту всієї зграї.

Військові вважають, що тактика рою дуже ефективна, оскільки рій дронів міг прорватися через найсильніший захист ППО; десятки чи сотні безпілотників можуть бути збиті, але сотні все одно прорвуться через оборону, разом з боєприпасами, що дасть змогу вивести з ладу радари ППО та інші засоби захисту. Це прокладе шлях для атак крилатими ракетами, пілотованими літаками та іншою традиційною зброєю.

Раніше ми повідомляли про те, як працює український військовий дрон Punisher.