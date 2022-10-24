Рой из тысячи дронов может уничтожить целый батальон: что известно о проекте Super Swarm

Инженеры пытаются решить проблему дороговизны БПЛА, создав одноразовые дроны, которые можно было использовать в больших количествах.

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Для ВВС США разрабатывают проект под названием Super Swarm. Он должен решить фундаментальную проблему военной техники: снизить себестоимость БПЛА и повысить их эффективность, пишет technologyreview.com.

Армия США платит около $49 тыс. за каждый небольшой беспилотник системы Rucksack. Инженеры пытаются решить проблему дороговизны устройств, создав одноразовые дроны, которые можно было использовать в больших количествах. Проект под названием MASS ("производство автономных систем в масштабе") использует 3D-печать и инструменты цифрового дизайна для создания дешевых и быстрых в изготовлении БПЛА. Цель в том, чтобы создать конструкцию, которую можно было бы модифицировать, чтобы выпускать на одной и той же производственной линии дроны, оптимизированные для различные задачи, например, для достижения максимальной скорости, выносливости, малозаметности и пр.

Согласно бюджетным документам, MASS будет выпускать десятки тысяч дронов, собрать которые можно будет тут же на месте.

Военно-морской флот параллельно нуждается в системе управления многотысячными стаями дронов. Согласно проекты Super Swarm, будет возможно распределение задач между разными дронами, входящими в состав одного роя, обеспечив автономию всех устройств, но в то же время давая возможность операторам координировать действия. Если вдруг враг начнет глушить сигнал от оператора к БПЛА, стая сможет действовать самостоятельно. Информация будет передаваться также от всех дронов-участников, что поможет во время принятия решений: военные, на основе новых данных, смогут изменять маршрут, или отправлять беспилотники для исследования новых целей.

Это будет довольно сложной задачей для искусственного интеллекта, говорится в материале. Ведь чем больше устройств, тем больше вероятность ошибок при координации полета всей стаи.

Военные полагают, что тактика роя — очень эффективна, так как рой дронов мог прорваться через самую сильную защиту ПВО; десятки или сотни беспилотников могут быть сбиты, но сотни все равно прорвутся через оборону, неся боеприпасы, что даст возможность вывести из строя радары ПВО и другие средства защиты. Это проложит путь для атак крылатыми ракетами, пилотируемыми самолетами и другим традиционным оружием.

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