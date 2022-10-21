Невидимый хищник: как украинские дроны Punisher эффективно уничтожают ВС РФ (видео)

Разработчики называют свое детище самым дешевым многоразовым ударным беспилотником. Он может за один вылет поразить три цели, а также выполняет много других задач.

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Украинские военные используют против войск России отечественные беспилотники Punisher. Сайт "Эспрессо" выяснил, на что они способны и чем выделяются среди множества других дронов.

Беспилотный авиационный комплекс Punisher разработала и с 2016 года производит украинская компания UA Dynamics эксклюзивно для Сил специальных операций ВСУ. До начала полномасштабной войны с Россией спецназовцы применяли БПЛА примерно в 120 миссия, а с февраля 2022 года — еще около 60-ти раз. По состоянию на сентябрь Punisher использовали 16 групп ССО, а до конца года разработчики планируют оснастить ими еще 24 группы.

UA Dynamics позиционирует Punisher как альтернативу ракетам и артиллерии, а также утверждает, что он является самым дешевым в мире ударным дроном многократного использования. Он может сбрасывать на противника 75-мм бомбы весом 2 кг: кумулятивные и зажигательный против танков или фугасные против легкобронированной техники.

Точность попадания составляет 4 м при сбросе с высоты 400 м, — как у артиллерийского снаряда M982 Excalibur. За один вылет Punisher может атаковать три разные цели. Военные предпочитают поражать статичные объекты, такие как командные пункты, комплексы РЭБ или ПВО, но иногда попадают по технике во время движения.

Кроме того Punisher подходит для ведения разведки, психологических операций, поиска и спасения солдат, например, он может сбрасывать наземным подразделениям контейнеры с медикаментами. "Охотиться" беспилотнику помогает дрон поменьше под названием "Спектр-1", который выискивает российские позиции в тылу.

Punisher отличается от других ударных БПЛА высокой живучестью: с 2016 года украинские защитники не потеряно ни одного экземпляра. Неузявимость дрона перед российскими войсками обеспечивает бесшумность, малозаметность, отсутствие температурного следа и технология, мешающая противнику заметить исходящее радиоизлучение.

Характеристики ударного дрона Punisher:

Размах крыльев: 2м;

Крейсерская скорость: 80 км/ч;

Максимальная скорость: 198 км/ч;

Дальность полета: до 45 км;

Эффективная высота: до 400 м;

Допустимая скорость ветра: 21 м/c.

Дрон Punisher запускается с помощью обычной установки-катапульты, весь процесс подготовки занимает около 15 мин. При необходимости, операторы могут заменить полезную нагрузку для выполнения других боевых задач всего за 5 мин. Кроме самого БПЛА, в комплекс входят три комплекта батарей, наземная станция, антенна, кабель, модульные компоненты, баллистический калькулятор и катапульта.

Ранее появилась информация о новом украинском беспилотнике-камикадзе большой дальности. Проекту дали название "Бавовна в Москве", намекая, что дрон сможет долететь и нанести удар по российской столице.