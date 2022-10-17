"Бавовна в Москве": раскрыты первые детали об украинском дроне-камикадзе

Украинский беспилотник разрабатывается вместе с военной разведкой. Более того, весь контракт уже оплачен.

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Фонд "Повернись живим" вместе с Главным управлением разведки Минобороны Украины работают над проектом по разработке беспилотника с большим радиусом действия. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Рабочее название проекта "Бавовна в Москве" — работа по созданию украинского дрона-камикадзе, который должен стать ответом на иранские Shahed-136. Больше подробностей волонтеры обещают предоставить несколько позднее, сейчас же ограничились некоторыми деталями.

Работа над проектом длится уже около двух месяцев и контракт уже проплачен. Также в фонде обратились к тем, кто помогает, чтобы они донатили на другие проекты "Повернись живим". Так как после тизера-анонса они получили очень много обращений с целью помочь.

В издании Defense Express также предположили, каким может быть дрон-камикадзе от "Укроборонпрома" и "Повернись живим". Исходя из заявленной дальности и массы боевой части авторы предполагают, что размах крыльев у БПЛА будет не менее 4 метров, а взлетная масса превышать 200 кг. Есть вероятность, что его будут запускать при помощи катапульты или со стартовым ракетным ускорителем.

Если в 1000 км речь идет именно о дальности поражения, а не в целом полета, то тогда возникает вопрос как наводить БПЛА. Исходя из этого возникает вопрос, как его будут наводить на цель. Тут выделяют три варианта:

спутниковая связь с оператором

спутниковая навигация

пассивная головка самонаведения для поражения элементов ЗРК и станций РЛС российских войск

Самый важный вопрос тут не то, как будет поражаться цель, а сколько беспилотников предприятия смогут производить. Нужно запускать десятки дронов-камикадзе, чтобы единицы из них прорывались сквозь ПВО.

Напомним, 17 октября "Укроборонпром" анонсировал украинский дрон-камикадзе. В этот же день российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и других городах из дронов-камикадзе. Зафиксировано 5 "прилетов".