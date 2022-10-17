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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Бавовна в Москві": розкриті перші деталі про український дрон-камікадзе

розробка українського дрону-камікадзе

Український безпілотник розробляється разом із військовою розвідкою. Також, весь контракт уже сплачено.

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Фонд "Повернись живим" разом із Головним управлінням розвідки Міноборони України працюють над проєктом із розробки безпілотника з великим радіусом дії. Про це повідомляє пресслужба фонду.

Робоча назва проєкту "Бавовна в Москві" — робота зі створення українського дрона-камікадзе, який має стати відповіддю на іранські Shahed-136. Більше подробиць волонтери обіцяють надати дещо пізніше, зараз обмежилися деякими деталями.

Робота над проєктом триває близько двох місяців і контракт вже проплачено. Також у фонді звернулися до тих, хто допомагає, щоби вони донатили на інші проєкти "Повернись живим". Оскільки після тизера-анонсу вони отримали дуже багато звернень із метою допомогти.

У виданні Defense Express також припустили, яким може бути дрон-камікадзе від "Укроборонпрому" та "Повернись живим". На основі заявленої дальності та маси бойової частини, автори припускають, що розмах крил у БПЛА буде не менше 4 метрів, а злітна маса перевищуватиме 200 кг. Є ймовірність, що його запускатимуть за допомогою катапульти або зі стартовим ракетним прискорювачем.

Якщо в 1000 км йдеться саме про дальність поразки, а не в цілому польоту, тоді виникає питання як наводити БПЛА. Тому виникає питання, як його наводитимуть на мету. Тут виділяють три варіанти:

  • супутниковий зв'язок з оператором
  • супутникова навігація
  • пасивна головка самонаведення для ураження елементів ЗРК та станцій РЛС російських військ

Найважливіше питання тут не те, як буде вражати ціль, а скільки безпілотників підприємства зможуть виробляти. Потрібно запускати десятки дронів-камікадзе, щоб одиниці з них проривалися крізь ППО.

Нагадаємо, 17 жовтня "Укроборонпром" анонсував український дрон-камікадзе. Цього ж дня російські окупанти завдали масованого удару по Києву та інших містах із дронів-камікадзе. Зафіксовано 5 "прильотів".