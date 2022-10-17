Окупанти повторно атакували Київ дронами-камікадзе (фото, відео)

Серія нових вибухів прогриміла в Шевченківському районі, а один із ворожих безпілотників ударив у багатоквартирний житловий будинок.

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У понеділок, 17 жовтня, ЗС РФ повторно атакували Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Цю інформацію підтвердив мер української столиці Віталій Кличко.

За його словами, нові вибухи після атаки дронів-камікадзе Shahed-136 пролунали в Шевченківському районі Києва.

[ + – ] Росіяни повторно атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136

Мер Києва у своєму Telegram-каналі також оприлюднив фото знищеного іранського дрона-камікадзе Shahed-136, за допомогою якого ЗС РФ атакувала українську столицю. На одному з уламків можна виразно побачити напис "Герань 2".

[ + – ] Уламки збитого дрона-камікадзе Shahed-136 у Києві

Радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що один із дронів-камікадзе Shahed-136 вдарив по багатоповерховому житловому будинку. Інформація про постраждалих і можливих жертв уточнюється.

[ + – ] Дрон-камікадзе Shahed-136 вдарив у багатоквартирний житловий будинок у Києві

Згодом Геращенко в ефірі місцевого телеканалу уточнив, що росіяни також атакували дронами-камікадзе об'єкти інфраструктури, які розташовані біля центрального залізничного вокзалу. За його словами, внаслідок удару постраждала будівля, проте вона продовжує функціонувати.

"Вони атакували об'єкти поряд із вокзалом, ніхто не поранений і не вбитий. ППО працює, вона шукатиме найкращі способи для збивання цих дронів", — додав Геращенко, коментуючи повторну атаку по Києву.

[ + – ] Росіяни атакували дронами-камікадзе об'єкти біля залізничного вокзалу

Користувачі в соцмережах також публікують відео, на яких можна побачити прольоти іранських дронів-камікадзе Shahed-136 у небі над Києвом, а також почути роботу підрозділів ППО з ворожих безпілотників.

[ + – ] Іранські дрони-камікадзе Shahed-136 зняли в небі над Києвом

[ + – ] Іранські дрони-камікадзе Shahed-136 зняли в небі над Києвом

Зазначимо, що першу атаку росіян іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 по Києву було здійснено близько 7:00 ранку. Декілька вибухів пролунали в Шевченківському районі Києва, а внаслідок ударів безпілотників постраждали багатоквартирні житлові будинки.

Також повідомлялося, що вранці 17 жовтня ЗС РФ завдали ракетних і артилерійських ударів по кількох областях України, а під вогонь окупантів потрапили об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури.