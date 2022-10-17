Окупанти повторно атакували Київ дронами-камікадзе (фото, відео)
Серія нових вибухів прогриміла в Шевченківському районі, а один із ворожих безпілотників ударив у багатоквартирний житловий будинок.
У понеділок, 17 жовтня, ЗС РФ повторно атакували Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Цю інформацію підтвердив мер української столиці Віталій Кличко.
За його словами, нові вибухи після атаки дронів-камікадзе Shahed-136 пролунали в Шевченківському районі Києва.
Мер Києва у своєму Telegram-каналі також оприлюднив фото знищеного іранського дрона-камікадзе Shahed-136, за допомогою якого ЗС РФ атакувала українську столицю. На одному з уламків можна виразно побачити напис "Герань 2".
Радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що один із дронів-камікадзе Shahed-136 вдарив по багатоповерховому житловому будинку. Інформація про постраждалих і можливих жертв уточнюється.
Згодом Геращенко в ефірі місцевого телеканалу уточнив, що росіяни також атакували дронами-камікадзе об'єкти інфраструктури, які розташовані біля центрального залізничного вокзалу. За його словами, внаслідок удару постраждала будівля, проте вона продовжує функціонувати.
"Вони атакували об'єкти поряд із вокзалом, ніхто не поранений і не вбитий. ППО працює, вона шукатиме найкращі способи для збивання цих дронів", — додав Геращенко, коментуючи повторну атаку по Києву.
Користувачі в соцмережах також публікують відео, на яких можна побачити прольоти іранських дронів-камікадзе Shahed-136 у небі над Києвом, а також почути роботу підрозділів ППО з ворожих безпілотників.
Зазначимо, що першу атаку росіян іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 по Києву було здійснено близько 7:00 ранку. Декілька вибухів пролунали в Шевченківському районі Києва, а внаслідок ударів безпілотників постраждали багатоквартирні житлові будинки.
Також повідомлялося, що вранці 17 жовтня ЗС РФ завдали ракетних і артилерійських ударів по кількох областях України, а під вогонь окупантів потрапили об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури.