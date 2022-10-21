Невидимий хижак: як українські дрони Punisher ефективно знищують ЗС РФ (відео)

Розробники називають своє дітище найдешевшим багаторазовим ударним безпілотником. Він може за один виліт вразити три цілі, а також виконує багато інших завдань.

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Українські військові використовують проти військ Росії вітчизняні безпілотники Punisher. Сайт "Еспресо" з'ясував, на що вони здатні і чим виділяються серед багатьох інших дронів.

Безпілотний авіаційний комплекс Punisher розробила та з 2016 року виробляє українська компанія UA Dynamics ексклюзивно для Сил спеціальних операцій ЗСУ. До початку повномасштабної війни з Росією спецназівці застосовували БПЛА приблизно у 120 місіях, а з лютого 2022 року — ще близько 60 разів. Станом на вересень Punisher використовували 16 груп ССО, а до кінця року розробники планують оснастити ними ще 24 групи.

UA Dynamics позиціює Punisher як альтернативу ракетам та артилерії, а також стверджує, що він є найдешевшим у світі ударним дроном багаторазового використання. Він може скидати на противника 75-мм бомби вагою 2 кг: кумулятивні та запальний проти танків або фугасні проти легкоброньованої техніки.

Точність влучення становить 4 м при скиданні з висоти 400 м, як у артилерійського снаряда M982 Excalibur. За один виліт Punisher може атакувати три різні цілі. Військові вважають за краще вражати статичні об'єкти, такі як командні пункти, комплекси РЕБ або ППО, але іноді потрапляють за технікою під час руху.

Крім того, Punisher підходить для ведення розвідки, психологічних операцій, пошуку та порятунку солдатів, наприклад, він може скидати наземним підрозділам контейнери з медикаментами. "Полювати" безпілотнику допомагає менший дрон під назвою "Спектр-1", який вишукує російські позиції в тилу.

Punisher відрізняється від інших ударних БПЛА високою живучістю: з 2016 року українські захисники не втратили жодного екземпляра. Незрівнянність дрона перед російськими військами забезпечує безшумність, малопомітність, відсутність температурного сліду і технологія, що заважає противнику помітити вихідне радіовипромінювання.

Характеристики ударного дрона Punisher:

Розмах крил: 2 м;

Крейсерська швидкість: 80 км/год;

Максимальна швидкість: 198 км/год;

Дальність польоту: 45 км;

Ефективна висота: 400 м;

Допустима швидкість вітру: 21 м/c.

Дрон Punisher запускається за допомогою звичайної установки-катапульти, весь процес підготовки займає близько 15 хв. За необхідності оператори можуть замінити корисне навантаження для виконання інших бойових завдань всього за 5 хв. Окрім самого БПЛА, до комплексу входять три комплекти батарей, наземна станція, антена, кабель, модульні компоненти, балістичний калькулятор та катапульта.

Раніше з'явилася інформація про нового українського безпілотника-камікадзе великої дальності. Проєкту дали назву "Бавовна в Москві", натякаючи, що дрон зможе долетіти і завдати удару по російській столиці.