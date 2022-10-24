ВСУ получат 11 комплексов PUMA-LE стоимостью 540 млн грн: что известно о БПЛА

Оптика ударных БПЛА поможет обнаружить позиции противника в любое время суток и при любых погодных условиях.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал покупку 11-ти мощных комплексов беспилотников PUMA-LE. По словам чиновника, комплексы обойдутся в 540 млн грн.

Михаил Федоров в своем телеграм-канале написал о том, что планирует закупить 11 PUMA-LE, которые взяты на вооружение армиями таких стран, как США, Великобритания, Германия, Франция.

"Теперь пополняем такими "птичками" и наш фронт", — отметил он.

Федоров также сообщил, что дроны указанной модификации оснащены двумя камерами, обычной и тепловизионной, с 6-кратным зумом. Такая оптика поможет обнаружить позиции противника в любое время суток и при любых погодных условиях.

Данные беспилотники способны преодолеть расстояние до 60 км.

"Такая дистанция поможет защитникам пробираться в тыл противника. Дроны находятся в полете около 6 ч и поднимаются на высоту до 3 км. Это делает их незаметными для врагов", — говорится в сообщении Федорова.

Закупкой будет заниматься проект "Армия дронов", собирающий донаты через платформу UNITED24.

На сайте компании-производителя AeroVironment указано, что сверхлегкий беспилотный аппарат имеет вес 10,6 кг, запускается вручную или с катапульты. Помещается устройство в двух чемоданах для миссии. Puma LE оснащен антенной слежения дальнего действия, что позволяет использовать его не только для полетов над сушей, но и над морем. Конструкция предполагает дополнительный отсек для размещения полезной нагрузки весом 1,5 кг. Операторы этого ударного дрона смогут переключаться между Mantis i45 и опциональным Mantis i45 N для проведения дневных и ночных операций.

"Его совместимые компоненты LRU с поддержкой plug-and-play могут использоваться совместно с другими самолетами Puma AE", — сказано на сайте разработчика.

Ранее мы сообщали о том, что ВМФ США заинтересованы в разработке дешевых и эффективных дронов, которые смогут нападать на противника целым роем.