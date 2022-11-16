Лучше вести разведку: в ВСУ раскрыли эффективность сброса гранат с обычных дронов (видео)

Иногда боевые группы весьма успешно поражают силы противника при помощи небольших квадрокоптеров, но в большинстве случаев взрывы не наносят большого ущерба.

Related video

Украинские военные используют беспилотники с 2014 года, но после начала полномасштабного вторжения России их роль в войне значительно увеличилась. Командир роты беспилотных авиационных комплексов из полка "Азов" Владимир в интервью DOU рассказал, как именно дроны работают при боевых действиях.

В настоящее время ВСУ используют БПЛА на уровне взводов для ведения разведки и нанесения ударов по российской армии. Коммерческие дроны, такие как DJI Mavic 3 и Matrice M30T используют для сброса различных боеприпасов, но чаще всего используют снаряды для гранатометов ВОГ-17В.

Как правило, для ведения разведки такие беспилотники не нужно специально модифицировать, но необходимо запустить программу анонимайзер, чтобы скрыть перемещение. Для бомбардировки же военные устанавливают модуль с фотоэлементом и сервоприводом, который сбрасывает боеприпас при включении фонарика.

"Не нужно ничего менять внутри программы. Есть разные умельцы, которое делают много разных систем сброса по всей стране и отправляют на фронт для тестирования, а потом вносят изменения, если требуется", — рассказал представитель "Азова".

Небольшая группа военных может использовать дрон для сброса гранаты на противника, даже если изначально его запустили для разведки. Впрочем, эффективность такой атаки весьма низкая, по оценке Владимира, около 10%. Военный подчеркнул, что для уничтожения российских войск лучше использовать специально разработанные ударные БПЛА: "камикадзе" или модели со встроенной системой сброса.

Недавно стало известно, как украинский дрон сбросил три гранаты на российского солдата, но так и не смог убить. Одна из них просто промахнулась, а две другие оккупант успел отбросить до взрыва.

Ранее писали о самых популярных коммерческих дронах на службе ВСУ. Чаще всего украинские военные используют квадрокоптеры от китайской фирмы DJI, но есть в их арсенале и другие модели, в том числе из США.

Писали также, что украинские инженеры разработали для ВСУ дроны, оснащенные гранатометами. На каждой птичке установлены по два "тубуса", направленных вниз. Еще одна модель оборудована для сброса мощных 120-мм и 82-мм мин или других боеприпасов.