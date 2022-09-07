ВСУ использует новые украинские дроны "Малыш", оснащенные минами и РПГ (видео)

Инженеры разработали две модели БПЛА, которые военные сейчас применяют в Сумской области. Они защищены от экстремальных условий и средств РЭБ.

Одно из подразделений Сил специальных операций в Сумской области используют необычные дроны, оснащенные бомбами и гранатометами. Об этом сообщило Оперативно-тактическая группировка "Суммы" в Facebook.

Как рассказали военнослужащие ТРК "Видикон", бойцы ССО из Запорожья привезли в Сумскую область большие квадрокоптеры "Малыш", способные поднимать полезную нагрузку весом до 15 кг. Они могут нести 120-мм и 82-мм мины, а также другие снаряды, в том числе мощные самодельные бомбы. Всего можно закрепить до 6-ти боеприпасов, чтобы спросить их на российские войска по очереди или все одновременно.

[ + – ] Военный показал 120-мм мину для дрона "Малыш" Фото: Facebook

Время полета таких беспилотников составляет около часа, за это время они могут преодолеть расстояние примерно 20 км. Дроны разгоняются до 100 км/ч, могут подниматься на 1-2 км, где их "не слышно и почти не видно".

[ + – ] Дроны с гранатометами Фото: Facebook

Военные представили еще один БПЛА меньшего размера, к корпусу которого крепятся два ручных гранатомета, направленный вниз. Оружие может быть любой модели: как украинского, так и зарубежного производства. Дрон может залетать на территорию, контролируемую россиянами, зависать над позицией противника и поражать его меткими выстрелами.

[ + – ] Украинские дроны в Сумской области

"Эти летательные аппараты устойчивые перед РЭБ противника, они уже выполняли боевые задачи", — отметил один из военнослужащих. Другой добавил: "Они всепогодные, на них не влияют погодные условия, могут летать и в дождь, и в снег, и в метель".

Представленные дроны разработаны и собраны украинскими инженерами, которые до полномасштабной войны работали преподавателями в технических вузах, а сейчас помогают ВСУ. БПЛА уже используют для разведки и охраны пограничных территорий в Сумской области. Обе модели оснащены искусственным интеллектом, который позволяет им действовать даже без прямого управления операторами, следуя по заданным координатам.

Ранее писали, как украинский дрон R-18 находит и уничтожает спрятанную технику РФ. Инженеры из общественной организации "Аэроразведка" разработали боевой БПЛА, оснастив его тепловизором и креплениями для сброса гранат.

Писали также, что волонтеры из фонда "Территория жизни" создали недорогие дроны для ВСУ. Среди них ударный беспилотник, который разработчики называют "мини-Байрактаром".