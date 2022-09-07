ВСУ использует новые украинские дроны "Малыш", оснащенные минами и РПГ (видео)
Инженеры разработали две модели БПЛА, которые военные сейчас применяют в Сумской области. Они защищены от экстремальных условий и средств РЭБ.
Одно из подразделений Сил специальных операций в Сумской области используют необычные дроны, оснащенные бомбами и гранатометами. Об этом сообщило Оперативно-тактическая группировка "Суммы" в Facebook.
Как рассказали военнослужащие ТРК "Видикон", бойцы ССО из Запорожья привезли в Сумскую область большие квадрокоптеры "Малыш", способные поднимать полезную нагрузку весом до 15 кг. Они могут нести 120-мм и 82-мм мины, а также другие снаряды, в том числе мощные самодельные бомбы. Всего можно закрепить до 6-ти боеприпасов, чтобы спросить их на российские войска по очереди или все одновременно.
Время полета таких беспилотников составляет около часа, за это время они могут преодолеть расстояние примерно 20 км. Дроны разгоняются до 100 км/ч, могут подниматься на 1-2 км, где их "не слышно и почти не видно".
Военные представили еще один БПЛА меньшего размера, к корпусу которого крепятся два ручных гранатомета, направленный вниз. Оружие может быть любой модели: как украинского, так и зарубежного производства. Дрон может залетать на территорию, контролируемую россиянами, зависать над позицией противника и поражать его меткими выстрелами.
"Эти летательные аппараты устойчивые перед РЭБ противника, они уже выполняли боевые задачи", — отметил один из военнослужащих. Другой добавил: "Они всепогодные, на них не влияют погодные условия, могут летать и в дождь, и в снег, и в метель".
Представленные дроны разработаны и собраны украинскими инженерами, которые до полномасштабной войны работали преподавателями в технических вузах, а сейчас помогают ВСУ. БПЛА уже используют для разведки и охраны пограничных территорий в Сумской области. Обе модели оснащены искусственным интеллектом, который позволяет им действовать даже без прямого управления операторами, следуя по заданным координатам.
Ранее писали, как украинский дрон R-18 находит и уничтожает спрятанную технику РФ. Инженеры из общественной организации "Аэроразведка" разработали боевой БПЛА, оснастив его тепловизором и креплениями для сброса гранат.
Писали также, что волонтеры из фонда "Территория жизни" создали недорогие дроны для ВСУ. Среди них ударный беспилотник, который разработчики называют "мини-Байрактаром".