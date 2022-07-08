Мини-Байрактар и беспилотник-стелс: украинцы создали недорогие дроны для ВСУ (видео)

Украинские конструкторы создали разведывательный и ударный беспилотники, которые уже используются в ВСУ. У них компактные размеры и невысокая цена.

В Украине разработаны новые модели беспилотников для армии. Создали их волонтеры благотворительного фонда "Территория жизни" и на его странице в Facebook раскрыты подробности новых дронов.

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Организаторами фонда являются украинские яхтсмены и шкиперы. После широкомасштабного вторжения РФ 24 февраля им пришлось переквалифицироваться и заняться недорогими беспилотниками для ВСУ.

[ + – ] Разработкой дронов занимались украинские яхтсмены

"Мы научили почти 1000 шкиперов, имели собственный флот на Днепре и тренировочную яхту в Турции. Собирали флотилии по 30 бортов… В этом году планировали подготовку к кругосветному путешествию. Но ничего, еще успеем. То, что мы делаем сейчас – это нужно для победы", — заявил основатель фонда Павел Нешпа.

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На данный момент уже готовы две модели и их уже используют в ВСУ. Первая – ударный беспилотник, который создатели называют мини-Байрактаром. Он предназначен для аэроразведки и нанесения ударов по противнику противника. Дрон может нести фугасные, осколочные или кумулятивные боеприпасы и способен поражать как живую силу, так и бронетехнику.

[ + – ] Ударный дрон способен поражать живую силу и технику противника

Все детали беспилотника (и даже хвостовик снаряда) выполнены на 3D-принтере. Компактные размеры и тихоходность сделали его практически незаметным для противника.

[ + – ] Беспилотники уже используются в ВСУ

Вторая модель – беспилотник-стелс. Его сложно обнаружить не только из-за компактных размеров, но и благодаря специальной технологии обхода систем радиоэлектронной борьбы. У дрона большая дальность полета и он может использоваться в условиях плотной городской застройки. Моделью уже заинтересовались за рубежом.

Ранее Фокус сообщал, что волонтеры создали компактную РСЗО и установили ее на пикап.