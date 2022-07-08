UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Мини-Байрактар и беспилотник-стелс: украинцы создали недорогие дроны для ВСУ (видео)

475
дрон бомбардировщик, ударный беспилотник, ударный дрон, беспилотник стелс, украинские дроны, украинские беспилотники
Ударный дрон напечатан на 3D-принтере

Украинские конструкторы создали разведывательный и ударный беспилотники, которые уже используются в ВСУ. У них компактные размеры и невысокая цена.

В Украине разработаны новые модели беспилотников для армии. Создали их волонтеры благотворительного фонда "Территория жизни" и на его странице в Facebook раскрыты подробности новых дронов.

Организаторами фонда являются украинские яхтсмены и шкиперы. После широкомасштабного вторжения РФ 24 февраля им пришлось переквалифицироваться и заняться недорогими беспилотниками для ВСУ.

дрон бомбардировщик, ударный беспилотник, ударный дрон, беспилотник стелс, украинские дроны, украинские беспилотники
Разработкой дронов занимались украинские яхтсмены

"Мы научили почти 1000 шкиперов, имели собственный флот на Днепре и тренировочную яхту в Турции. Собирали флотилии по 30 бортов… В этом году планировали подготовку к кругосветному путешествию. Но ничего, еще успеем. То, что мы делаем сейчас – это нужно для победы", — заявил основатель фонда Павел Нешпа.

Важно
Фонд "Повернись живим" передал в ВСУ 300 латвийских дронов Atlas (фото)
Фонд "Повернись живим" передал в ВСУ 300 латвийских дронов Atlas (фото)

На данный момент уже готовы две модели и их уже используют в ВСУ. Первая – ударный беспилотник, который создатели называют мини-Байрактаром. Он предназначен для аэроразведки и нанесения ударов по противнику противника. Дрон может нести фугасные, осколочные или кумулятивные боеприпасы и способен поражать как живую силу, так и бронетехнику.

Ударный дрон способен поражать живую силу и технику противника

Все детали беспилотника (и даже хвостовик снаряда) выполнены на 3D-принтере. Компактные размеры и тихоходность сделали его практически незаметным для противника.

Беспилотники уже используются в ВСУ

Вторая модель – беспилотник-стелс. Его сложно обнаружить не только из-за компактных размеров, но и благодаря специальной технологии обхода систем радиоэлектронной борьбы. У дрона большая дальность полета и он может использоваться в условиях плотной городской застройки. Моделью уже заинтересовались за рубежом.

Ранее Фокус сообщал, что волонтеры создали компактную РСЗО и установили ее на пикап.