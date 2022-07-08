Міні-Байрактар та безпілотник-стелс: українці створили недорогі дрони для ЗСУ (відео)
Українські конструктори створили розвідувальний та ударний безпілотники, які вже використовують у ЗСУ. У них компактні розміри та невисока ціна.
В Україні розроблено нові моделі безпілотників для армії. Створили їх волонтери благодійного фонду "Територія життя" та на його сторінці у Facebook розкрито подробиці нових дронів.
Організаторами фонду є українські яхтсмени та шкіпери. Після широкомасштабного вторгнення РФ 24 лютого їм довелося перекваліфікуватися та зайнятися недорогими безпілотниками для ЗСУ.
"Ми навчили майже 1000 шкіперів, мали власний флот на Дніпрі та тренувальну яхту в Туреччині. Збирали флотилії по 30 бортів… Цього року планували підготовку до навколосвітньої подорожі. Але нічого ще встигнемо. Те, що ми робимо зараз — це потрібно для перемоги", — заявив засновник фонду Павло Нешпа.Важливо
Зараз вже готові дві моделі та їх вже використовують у ЗСУ. Перша — ударний безпілотник, який творці називають мінібайрактаром. Він призначений для аеророзвідки та завдання ударів по противнику противника. Дрон може нести фугасні, уламкові або кумулятивні боєприпаси і здатний вражати як живу силу, так і бронетехніку.
Усі деталі безпілотника (і навіть хвостовик снаряда) виконані на 3D-принтері. Компактні розміри та тихохідність зробили його практично непомітним для супротивника.
Друга модель — безпілотник-стелс. Його складно виявити не лише через компактні розміри, а й завдяки спеціальній технології обходу систем радіоелектронної боротьби. У дрона велика дальність польоту і його можна використовувати в умовах щільної міської забудови. Моделлю вже зацікавилися за кордоном.
Раніше Фокус повідомляв, що волонтери створили компактну РСЗВ та встановили її на пікап.