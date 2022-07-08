Міні-Байрактар та безпілотник-стелс: українці створили недорогі дрони для ЗСУ (відео)

Українські конструктори створили розвідувальний та ударний безпілотники, які вже використовують у ЗСУ. У них компактні розміри та невисока ціна.

В Україні розроблено нові моделі безпілотників для армії. Створили їх волонтери благодійного фонду "Територія життя" та на його сторінці у Facebook розкрито подробиці нових дронів.

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Організаторами фонду є українські яхтсмени та шкіпери. Після широкомасштабного вторгнення РФ 24 лютого їм довелося перекваліфікуватися та зайнятися недорогими безпілотниками для ЗСУ.

[ + – ] Розробкою дронів займалися українські яхтсмени

"Ми навчили майже 1000 шкіперів, мали власний флот на Дніпрі та тренувальну яхту в Туреччині. Збирали флотилії по 30 бортів… Цього року планували підготовку до навколосвітньої подорожі. Але нічого ще встигнемо. Те, що ми робимо зараз — це потрібно для перемоги", — заявив засновник фонду Павло Нешпа.

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Зараз вже готові дві моделі та їх вже використовують у ЗСУ. Перша — ударний безпілотник, який творці називають мінібайрактаром. Він призначений для аеророзвідки та завдання ударів по противнику противника. Дрон може нести фугасні, уламкові або кумулятивні боєприпаси і здатний вражати як живу силу, так і бронетехніку.

[ + – ] Ударний дрон здатний вражати живу силу та техніку супротивника

Усі деталі безпілотника (і навіть хвостовик снаряда) виконані на 3D-принтері. Компактні розміри та тихохідність зробили його практично непомітним для супротивника.

[ + – ] Безпілотники вже використовують у ЗСУ

Друга модель — безпілотник-стелс. Його складно виявити не лише через компактні розміри, а й завдяки спеціальній технології обходу систем радіоелектронної боротьби. У дрона велика дальність польоту і його можна використовувати в умовах щільної міської забудови. Моделлю вже зацікавилися за кордоном.

Раніше Фокус повідомляв, що волонтери створили компактну РСЗВ та встановили її на пікап.