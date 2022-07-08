Фонд "Повернись живим" передав до ЗСУ 300 латвійських дронів Atlas (фото)

Перші коптери вже надійшли на озброєння Силам Спеціальних операцій. Особливість дронів у тому, що вони мають захищений канал зв'язку.

Фонд "Повернись живим" передав українській армії 300 коптерів за 5 млн євро. Про це повідомляє пресслужба волонтерів.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Триває насичення української армії дронами. Цього разу фонд придбав 100 комплексів латвійських Atlas. Один комплекс містить три дрони, планшет і ретранслятори для них. Наголошується, що це перша закупівля таких дронів. Вони спеціально виготовлялися під військові потреби.

[ + – ] Коптер Atlas для армії

Atlas мають захищені канали зв'язку та застосовуються для розвідки та коригування артилерійського вогню. Перші дрони надійшли на озброєння сил спеціальних операцій. Також проводиться підготовка інструкторів для подальшого навчання аеророзвідників. Волонтери фонду пообіцяли випустити докладніше відео з дронами Atlas.

[ + – ] Дрони вже надійшли на озброєння ССО

Дрон здатний вести розвідку протягом 32 хвилин з відривом до 15 км. На налаштування дрона до польоту потрібно до трьох хвилин. За заявами розробників, коптер здатний працювати практично за будь-якої погоди.

Нагадаємо, 6 липня фонд "Повернись живим" почав передавати БПЛА "Лелека-100" до ЗСУ.

Раніше директор фонду Тарас Чмут заявив, що подальші плани фонду — це закупівля бронетехніки та інших об'єктів.