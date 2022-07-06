Найкращий БПЛА бригадного рівня: "Повернись живим" передає в армію закуплені "Лелеки-100"

Як зазначають у фонді, аеророзвідка — це один із найважливіших напрямів роботи й розвитку української армії.

Фонд "Повернись живим" передав українській армії перші з 25 закуплених безпілотних авіакомплексів "Лелека-100". Про це повідомляє команда фонду у "Фейсбуці".

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На кошти волонтерів було закуплено 25 комплексів "Лелека-100" на загальну суму в 36 млн гривень. Тепер перші з них незабаром передадуть на озброєння до ЗСУ. Вартість одного комплексу складає 1 440 000 гривень. Він складається з однієї станції управління та двох безпілотників.

За заявою фонду, аеророзвідка — один із найважливіших напрямів роботи й розвитку української армії. А "Лелека" — один із найкращих розвідувальних БПЛА бригадного рівня. Він здатний розвивати швидкість до 140 км/год і коригувати вогонь артилерії на глибину до 50 км.

Усього 25 комплексів вистачить, щоб покрити потреби в безпілотниках у 25 підрозділах. Постачання всіх 25 комплексів мають завершити до кінця літа. Зазначається, що вони були замовлені в топовій комплектації з пакетом навчання операторів, запчастинами, розхідниками, сервісом і обслуговуванням.

"Лелека-100" — це розробка української компанії DeViRo. Безпілотник надійшов на озброєння ЗСУ в травні 2021 року. Він призначений для:

аеророзвідки

патрулювання

картографування місцевості з передачею даних у режимі реального часу

Наголошується, що він пристосований для роботи в умовах складної ефірної обстановки — перешкод і блокування систем супутникової навігації.

Нагадаємо, 24 червня фонд "Повернись живим" закупив 10 безпілотних комплексів PD-2 на суму 8,5 млн доларів.

Також повідомлялося, що російська розробка аналога "Байрактара" провалилася через корупцію.