Розробка російського аналога Bayraktar провалилася: аналітики назвали причини (відео)

Розробку БПЛА "Альтіус" розпочали одночасно з Bayraktar, яких уже встигли випустити майже 300 штук. РФ може похвалитися лише одним зразком, який так і не взяли на озброєння.

Росія за 20 років так і не змогла розпочати серійне виробництво бойового безпілотника "Альтіус", який позиціонує як конкурента турецького "Байрактару". За даними проєкту "Гроші", причиною стала корупція.

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Казанське об'єднане конструкторське бюро імені Симонова ("Сокіл") почало розробляти свій безпілотник "Альтіус" у 2011 році майже одночасно зі знаменитим Bayraktar TB2, який зараз успішно застосовується Збройними силами України. Спочатку ударно-розвідувальний дрон називався "Альтаїр", пропагандисти запевняли, що "аналогів немає" і розповідали про унікальні технології. Перші льотні випробування планували провести у 2014-2015 роках, проте розробники зірвали терміни та підняли прототип у повітря лише в 2018 році.

"Це наша гордість. За багатьма характеристиками цей зразок безпілотного ударно-розвідувального літального апарату перевершує аналоги зарубіжних провідних країн світу", — заявив заступник начальника безпілотної авіації головного командування ВКС РФ Сергій Тюгай.

За інформацією "Грошей", турецька компанія Bayrak випустила вже майже 300 безпілотників Bayraktar, тоді як "Альтіус" існує в єдиному екземплярі й до серійного виробництва ще далеко. Що стосується технічних характеристик, то російський БПЛА поступається конкурентам із Туреччини та США за швидкістю, а також за максимальною висотою. Єдиною перевагою є час польоту до 48 годин, але його забезпечили не російські конструктори, а німецький двигун RED A03 від компанії Rotax.

Як вважають аналітики, причиною повільного впровадження "Альтаїра" є розкрадання грошей, виділених на розробку. У 2020 році гендиректора ОКБ імені Симонова Олександра Гомзіна звинуватили в махінаціях і крадіжці 494 млн рублів. За версією слідства, у 2011-2012 роках бюро уклало фіктивні договори з ТОВ "Мілтек" для виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, унаслідок яких було виведено 91,3 млн рублів. Через два роки Олександра Гомзіна відпустили, а суд так і не зміг з'ясувати, куди поділися гроші.

Незабаром проєкт перейменували на "Альтіус" і передали "Уральському заводу цивільної авіації", де безпілотник пообіцяли модифікувати та випробувати у 2021 році. Випробування пройшли наприкінці минулого року, але інформації про взяття БПЛА на озброєння армією РФ не надходило. Деякі джерела запевняють, що перші поставки стануть можливими лише в 2023 році.

У Росії також розробляють новий ударний дрон "Мисливець", який Сибірський науково-дослідний інститут авіації нещодавно зазнав. Засновник компанії з виробництва БПЛА DroneUA Валерій Яковенко вважає, що росіяни не зможуть поставити дрон на озброєння ЗС РФ через санкції, що обмежили постачання військової електроніки.

Писали також, що в Росії розробляють новий спосіб захисту дронів від систем радіоелектронної боротьби. Група компаній "Калашников" обіцяє: нова технологія зробить безпілотник невразливим для "глушилок" супротивника.