Розробка російського аналога Bayraktar провалилася: аналітики назвали причини (відео)
Розробку БПЛА "Альтіус" розпочали одночасно з Bayraktar, яких уже встигли випустити майже 300 штук. РФ може похвалитися лише одним зразком, який так і не взяли на озброєння.
Росія за 20 років так і не змогла розпочати серійне виробництво бойового безпілотника "Альтіус", який позиціонує як конкурента турецького "Байрактару". За даними проєкту "Гроші", причиною стала корупція.
Казанське об'єднане конструкторське бюро імені Симонова ("Сокіл") почало розробляти свій безпілотник "Альтіус" у 2011 році майже одночасно зі знаменитим Bayraktar TB2, який зараз успішно застосовується Збройними силами України. Спочатку ударно-розвідувальний дрон називався "Альтаїр", пропагандисти запевняли, що "аналогів немає" і розповідали про унікальні технології. Перші льотні випробування планували провести у 2014-2015 роках, проте розробники зірвали терміни та підняли прототип у повітря лише в 2018 році.
"Це наша гордість. За багатьма характеристиками цей зразок безпілотного ударно-розвідувального літального апарату перевершує аналоги зарубіжних провідних країн світу", — заявив заступник начальника безпілотної авіації головного командування ВКС РФ Сергій Тюгай.
За інформацією "Грошей", турецька компанія Bayrak випустила вже майже 300 безпілотників Bayraktar, тоді як "Альтіус" існує в єдиному екземплярі й до серійного виробництва ще далеко. Що стосується технічних характеристик, то російський БПЛА поступається конкурентам із Туреччини та США за швидкістю, а також за максимальною висотою. Єдиною перевагою є час польоту до 48 годин, але його забезпечили не російські конструктори, а німецький двигун RED A03 від компанії Rotax.
Як вважають аналітики, причиною повільного впровадження "Альтаїра" є розкрадання грошей, виділених на розробку. У 2020 році гендиректора ОКБ імені Симонова Олександра Гомзіна звинуватили в махінаціях і крадіжці 494 млн рублів. За версією слідства, у 2011-2012 роках бюро уклало фіктивні договори з ТОВ "Мілтек" для виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, унаслідок яких було виведено 91,3 млн рублів. Через два роки Олександра Гомзіна відпустили, а суд так і не зміг з'ясувати, куди поділися гроші.
Незабаром проєкт перейменували на "Альтіус" і передали "Уральському заводу цивільної авіації", де безпілотник пообіцяли модифікувати та випробувати у 2021 році. Випробування пройшли наприкінці минулого року, але інформації про взяття БПЛА на озброєння армією РФ не надходило. Деякі джерела запевняють, що перші поставки стануть можливими лише в 2023 році.
У Росії також розробляють новий ударний дрон "Мисливець", який Сибірський науково-дослідний інститут авіації нещодавно зазнав. Засновник компанії з виробництва БПЛА DroneUA Валерій Яковенко вважає, що росіяни не зможуть поставити дрон на озброєння ЗС РФ через санкції, що обмежили постачання військової електроніки.
Писали також, що в Росії розробляють новий спосіб захисту дронів від систем радіоелектронної боротьби. Група компаній "Калашников" обіцяє: нова технологія зробить безпілотник невразливим для "глушилок" супротивника.