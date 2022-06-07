Злякалися "глушилок" ЗСУ: у Росії розробляють новий спосіб захисту дронів

Новий проєкт "Ростеху" доводить успішне застосування українцями систем радіоелектронної боротьби, а також програш росіян у космічних перегонах, розповів Фокусу Валерій Яковенко.

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Інженери з групи компаній "Калашников" розробили нову технологію для захисту російських дронів від систем радіоелектронної боротьби. Голова компанії з виробництва БПЛА DroneUA Валерій Яковенко розповів Фокусу, чи зможе Росія отримати заявлені переваги.

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Представники державної корпорації "Ростех" заявили агентству "ТАРС", що новий модуль навігації зробить російські безпілотники практично несприйнятливими до "глушіння". В основі системи лежить "замкнений контур управління", завдяки якому дрони перестануть залежати від супутників.

"Це дозволяє безпілотнику успішно протистояти засобам радіоелектронної боротьби, перехопити управління таким дроном неможливо", — заявили у "Ростеху".

У держкорпорації додали, що під час випробувань новий метод навігації виявився значно точнішим, ніж інерційний, який полягає у визначенні координат рухомих об'єктів на підставі інерції тіл і не вимагає зовнішніх сигналів або орієнтирів, наприклад зірок, радіохвиль або космічних супутників. Розробники запевняють, що завдяки новій технології втрати дронів стануть поодиноким явищем.

Як зазначив Валерій Яковенко в бесіді з журналістом Фокусу, невідомо, що саме "Ростех" називає "замкненим контуром управління" і чи реальна ця технологія. Росія постійно використовує маніпулятивні прийоми, називаючи новими іменами старі технології чи можливості. Наявні технології можуть мати як переваги, так і недоліки, але з огляду на стратегію комунікації РФ, її заяви не варто сприймати на віру.

"Особливо варто виділити згадку супутникових технологій, як тих, від яких не залежить навігація приладів — це приклад не лише підтвердження ефективності роботи українських систем РЕБ, а й результатом того, що Росія програє космічні перегони західним союзникам України. Наративи з підкорення космосу дуже активно публікують пропагандистські медіа і тут є прагнення видати бажане за дійсне. І саме за допомогою таких тез щодо незалежності від супутникових технологій формують у нас бачення реального стану речей, що не має підстав у росіян", — прокоментував засновник DroneUA.

Раніше писали, що ЗСУ "глушитимуть" зв'язок військ РФ американськими РЕБ. За словами обізнаних джерел, невелика кількість українських військовослужбовців вже почали навчатися, як придушувати ворожі комунікації та електроніку, щоб здобути вагому перевагу у війні.

Фокус розповідав, що Росія лякає новим ударним дроном "Мисливець", але Україні не варто їх боятися. На думку Валерія Яковенка, РФ не зможе серійно виробляти такі складні військові безпілотники, адже санкції позбавили країну закордонної електроніки, а самостійно вона такі деталі для комплектування виробляти не здатна.

Повідомляли також, що успішно збивають російські дрони через дешеву китайську електроніку та корупцію. Дослідники дійшли висновку, що чиновники РФ розікрали гроші та не забезпечили військовій техніці належний захист від систем радіоелектронної боротьби.