ЗСУ "глушитимуть" зв'язок військ РФ американськими РЕБ — це дасть перевагу в бою

Сучасне американське РЕБ-обладнання зможе використати невелика кількість бійців, але воно дасть українцям перевагу в бою з ЗС РФ.

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Військовослужбовці України проходять навчання щодо використання засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), надіслани із США на озброєння української армії. Про це пише сайт С4isrnet, посилаючись на анонімного американського чиновника.

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Джерело заявило, що інструктори вже проводять тренування, навчаючи кількох українських військовослужбовців використовувати інструменти для придушення ворожого зв'язку й електроніки. Джерело зберегло в таємниці подробиці навчальної програми та конкретний тип використовуваних РЕБ-систем.

"Ми повідомляли вам, що збираємося передати українцям обладнання для радіоелектронного заглушення. У тренінгах, які йдуть зараз, бере участь невелика кількість українських військовослужбовців", — цитує ЗМІ.

6 травня Міноборони США заявило про відправку в Україну військової допомоги на $150 млн, що включає обладнання РЕБ, радари, артилерійські снаряди. За словами високопоставленого співробітника відомства, засоби для "глушіння" дадуть українцям перевагу в "обмеженій географічній зоні", де ЗС РФ часто створює електронні перешкоди для захисту від нападів.

9 травня прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу повідомив, що сотні українських солдатів пройшли або все ще проходять навчання з використання західної артилерії, радіолокаційних систем, дронів для скидання вибухівки й іншого військового обладнання.

За даними С4isrnet, це перший випадок, коли США надали Україні засоби радіоелектронного заглушення від початку повномасштабного російського вторгнення.

США вже кілька років постачають Україні модернізовані радіостанції для захисту зв'язку та боротьби з перешкодами. На початку квітня 2022 року Пентагон оголосив, що відправить пакет допомоги в розмірі $300 млн, що включає системи зв'язку й інше військове обладнання.

"Існує досить великий і докладний список цих систем, включаючи безпілотні авіаційні системи та деякі тактичні засоби для захисту зв'язку й інші подібні можливості", — заявив на брифінгу 4 квітня прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Сучасна війна часто зосереджується на боротьбі за контроль над електромагнітним спектром, який використовується для зв'язку та координації із союзниками, а також для спостереження за супротивниками та їх заглушенням. У міру того, як збройні сили використовують дедалі більше електронних систем, зростає й привабливість засобів радіоелектронної боротьби.

Наприклад, 13 травня ЗСУ збили російський безпілотник для придушення мобільного зв'язку. Апарат є частиною РЕБ-комплексу "Леєр-3", який може не тільки "глушити" стільникові вежі, але й надсилати абонентам повідомлення різних типів, включаючи SMS і відеоролики.

Варто зазначити, що 19 травня адміністрація президента США Джозефа Байдена заявила про відправку в Україну військової допомоги на суму $100 млн. Десятий за рахунком пакет включає артилерію, радари й іншу техніку, необхідну для перемоги над ЗС РФ, їх обіцяють відправити відразу на передову. З 24 лютого загальний обсяг військової допомоги, відправленої зі США в Україну, вже сягнув $3,9 млрд.

Нещодавно в Міноборони США створили групу, яка прискорила передачу військової допомоги Україні. Команда під назвою SIG-Ukraine працюватиме подібно до того, як постачали війська в Афганістан, Ірак і Сирію.