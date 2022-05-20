ВСУ будут "глушить" связь войск РФ американскими РЭБ - это даст преимущество в бою

Современное американское РЭБ-оборудование смогут использовать небольшое количество бойцов, но оно даст украинцам преимущество в бою с ВС РФ.

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Военнослужащие Украины проходят обучение по использованию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поставленных из США на вооружение украинской армии. Об этом пишет cайт С4isrnet, ссылаясь на анонимного американского чиновника.

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Источник заявил, что инструкторы уже проводят тренировки, обучая нескольких украинских военнослужащих использовать инструменты для подавления вражеской связи и электроники. Источник сохранил в тайне подробности учебной программы и конкретный тип используемых РЭБ-систем.

"Мы сообщали вам, что собираемся передать украинцам оборудование для радиоэлектронного подавления. В тренингах, которые проходят в данный момент, принимает участие небольшое количество украинских военнослужащих", — цитирует СМИ.

6 мая Минобороны США заявило об отправке в Украину военной помощи на $150 млн, которая включает оборудования РЭБ, радары, артиллерийские снаряды. По словам высокопоставленного сотрудника ведомства, средства для "глушения" дадут украинцам преимущество в "ограниченной географической зоне", где ВС РФ часто создают электронные помехи для защиты от нападений.

9 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга сообщил, что сотни украинских солдат прошли или все еще проходят обучение по использованию западной артиллерии, радиолокационных систем, дронов для сброса взрывчатки и другого военного оборудования.

По данным С4isrnet, это первый случай, когда США предоставили Украине средства радиоэлектронного подавления с начала полномасштабного российского вторжения.

США вот уже несколько лет поставляют Украине модернизированные радиостанции для защиты связи и борьбы с помехами. В начале апреля 2022 года Пентагон объявил, что отправит пакет помощи в размере $300 млн, включающий системы связи и другое военное оборудование.

"Существует довольно обширный и подробный список этих систем, включая беспилотные авиационные системы и некоторые тактические средства для защиты связи и другие подобные возможности", — заявил на брифинге 4 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Современная война часто сосредотачивается на борьбе за контроль над электромагнитным спектром, который используется для связи и координации с союзниками, а также для наблюдения и подавления противников. По мере того, как вооруженные силы используют все больше электронных систем, растет и привлекательность средств радиоэлектронной борьбы.

К примеру, 13 мая ВСУ сбили российский беспилотник для подавления мобильной связи. Аппарат является частью РЭБ-комплекса "Леер-3", который может не только "глушить" сотовые вышки, но и отправлять абонентам сообщения разных типов, включая SMS и видеоролики.

Стоит отметить, что 19 мая администрация президента США Джозефа Байдена заявила об отправке в Украину военной помощи на сумму в $100 млн. Десятый по счету пакет включает в себя артиллерию, радары и другую технику, необходимую для победы над ВС РФ, их обещают поставить сразу на передовую. C 24 февраля общий объем военной помощи, отправленной из США в Украину, уже достиг $3,9 млрд.

Недавно в Минобороны США создали группу, которая ускорила передачу военной помощи Украине. Команда под названием SIG-Ukraine будет работать подобно тому, как снабжали войска в Афганистане, Ираке и Сирии.