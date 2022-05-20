ВСУ будут "глушить" связь войск РФ американскими РЭБ - это даст преимущество в бою
Современное американское РЭБ-оборудование смогут использовать небольшое количество бойцов, но оно даст украинцам преимущество в бою с ВС РФ.
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Военнослужащие Украины проходят обучение по использованию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поставленных из США на вооружение украинской армии. Об этом пишет cайт С4isrnet, ссылаясь на анонимного американского чиновника.
Источник заявил, что инструкторы уже проводят тренировки, обучая нескольких украинских военнослужащих использовать инструменты для подавления вражеской связи и электроники. Источник сохранил в тайне подробности учебной программы и конкретный тип используемых РЭБ-систем.
"Мы сообщали вам, что собираемся передать украинцам оборудование для радиоэлектронного подавления. В тренингах, которые проходят в данный момент, принимает участие небольшое количество украинских военнослужащих", — цитирует СМИ.
6 мая Минобороны США заявило об отправке в Украину военной помощи на $150 млн, которая включает оборудования РЭБ, радары, артиллерийские снаряды. По словам высокопоставленного сотрудника ведомства, средства для "глушения" дадут украинцам преимущество в "ограниченной географической зоне", где ВС РФ часто создают электронные помехи для защиты от нападений.
9 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга сообщил, что сотни украинских солдат прошли или все еще проходят обучение по использованию западной артиллерии, радиолокационных систем, дронов для сброса взрывчатки и другого военного оборудования.
По данным С4isrnet, это первый случай, когда США предоставили Украине средства радиоэлектронного подавления с начала полномасштабного российского вторжения.
США вот уже несколько лет поставляют Украине модернизированные радиостанции для защиты связи и борьбы с помехами. В начале апреля 2022 года Пентагон объявил, что отправит пакет помощи в размере $300 млн, включающий системы связи и другое военное оборудование.
"Существует довольно обширный и подробный список этих систем, включая беспилотные авиационные системы и некоторые тактические средства для защиты связи и другие подобные возможности", — заявил на брифинге 4 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Современная война часто сосредотачивается на борьбе за контроль над электромагнитным спектром, который используется для связи и координации с союзниками, а также для наблюдения и подавления противников. По мере того, как вооруженные силы используют все больше электронных систем, растет и привлекательность средств радиоэлектронной борьбы.
К примеру, 13 мая ВСУ сбили российский беспилотник для подавления мобильной связи. Аппарат является частью РЭБ-комплекса "Леер-3", который может не только "глушить" сотовые вышки, но и отправлять абонентам сообщения разных типов, включая SMS и видеоролики.
Стоит отметить, что 19 мая администрация президента США Джозефа Байдена заявила об отправке в Украину военной помощи на сумму в $100 млн. Десятый по счету пакет включает в себя артиллерию, радары и другую технику, необходимую для победы над ВС РФ, их обещают поставить сразу на передовую. C 24 февраля общий объем военной помощи, отправленной из США в Украину, уже достиг $3,9 млрд.
Недавно в Минобороны США создали группу, которая ускорила передачу военной помощи Украине. Команда под названием SIG-Ukraine будет работать подобно тому, как снабжали войска в Афганистане, Ираке и Сирии.