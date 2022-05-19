ВСУ получат артиллерию и радары со складов армии США на $100 млн, — Байден

В рамках специальных полномочий президент США может без дополнительного одобрения распорядиться о передаче вооружения из имеющихся запасов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В четверг, 19 мая, администрация американского президента Джозефа Байдена объявила о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи в размере 100 млн долларов. Об сообщается в в пресс-релизе Госдепартамента.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"В рамках дополнительной военной помощи Украина получит артиллерию, радары, оборудование и прочую технику, которую они столь эффективно применяют в боях, — говорится в заявлении американского президента. — Это оружие и техническое оборудование будет направленно непосредственно на фронт, где идут бои за свободу Украины. Так мы выражаем нашу безоговорочную поддержку мужественному народу Украины, который защищает свою страну от российской агрессии".

Сообщается, что ВСУ получат в свое распоряжение:

18 гаубиц калибра 155мм

18 тягачей для гаубиц

3 подвижных РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36

Госсекретарь Энтони Блинкен, в свою очередь, отметил, что это десятый пакет дополнительной помощи на сумму 100 млн долларов в рамках специальных полномочий президента (Presidential Drawdown Authority), когда передачу техники из запасов США не обязательно согласовывать с другими органами власти.

В общей сложности, с начала масштабного российского вторжения, то есть c 24 февраля, объем переданной Украине военной помощи достиг до порядка 3,9 млрд долларов.

"США, вместе с союзниками из более чем 40 стран круглосуточно работают, чтобы ускорить поставки вооружений и военной техники для защиты Украины", — подчеркнул Госсекретарь.

По информации журналистов, пакет дополнительной военной поддержки Украине был одобрен после того, как представители Белого дома предупредили, что любые последующие заминки с финансированием для Украины приведут к перебоям в поставках.

Администрация Байдена ставит перед собой задачу максимально ускорить поставки военных грузов Украине, для чего процесс согласования сократили с нескольких недель до дней.

Ранее Фокус сообщал, что Конгресс одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд. Из них $11 млрд — это оборудование и военная техника, хранящаяся на складах армии США, которую Байден сможет направлять ВСУ без дополнительного согласования. Еще $6 млрд — это поставки в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, когда Пентагон лично заключает контракты с компаниями-производителями оружия для Украины.