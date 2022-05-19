ЗСУ отримають артилерію та радари зі складів армії США на $100 млн, — Байден

У межах спеціальних повноважень президент США може без додаткового схвалення розпорядитися про передачу озброєння із наявних запасів.

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У четвер, 19 травня, адміністрація американського президента Джозефа Байдена оголосила про надання Україні додаткового пакета військової допомоги в розмірі 100 млн доларів. Про це повідомляють у пресрелізі Держдепартаменту.

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"У межах додаткової військової допомоги Україна отримає артилерію, радари, обладнання та іншу техніку, яку вони так ефективно застосовують у боях, — йдеться в заяві американського президента. — Цю зброю та технічне обладнання направлять безпосередньо на фронт, де йдуть бої за свободу України. Так ми висловлюємо нашу беззастережну підтримку мужньому народу України, який захищає свою країну від російської агресії".

Повідомляють, що ЗСУ отримають у своє розпорядження:

18 гаубиць калібру 155 мм

18 тягачів для гаубиць

3 рухомих РЛС контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36

Зі свого боку, Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що це десятий пакет додаткової допомоги на суму 100 млн доларів у межах спеціальних повноважень президента (Presidential Drawdown Authority), коли передачу техніки із запасів США не обов'язково узгоджувати з іншими органами влади.

Загалом, з початку масштабного російського вторгнення, тобто з 24 лютого, обсяг переданої Україні військової допомоги сягнув близько 3,9 млрд доларів.

"США, разом із союзниками понад 40 країн цілодобово працюють, щоб прискорити постачання озброєнь та військової техніки для захисту України", — наголосив Держсекретар.

За інформацією журналістів, пакет додаткової військової підтримки Україні схвалений після того, як представники Білого дому попередили, що будь-які наступні затримки з фінансуванням для України призведуть до перебоїв у постачанні.

Адміністрація Байдена має на меті максимально прискорити постачання військових вантажів Україні, для чого процес узгодження скоротили з кількох тижнів до днів.

Раніше Фокус повідомляв, що Конгрес схвалив пакет допомоги Україні на $40 млрд. З них $11 млрд — це обладнання та військова техніка, що зберігається на складах армії США, яку Байден зможе спрямовувати ЗСУ без додаткового погодження. Ще $6 млрд — це постачання в межах Ініціативи сприяння безпеці України, коли Пентагон особисто укладає контракти з компаніями-виробниками зброї для України.