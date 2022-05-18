В обход бюрократии: в Минобороны США создали группу быстрой военной помощи Украине

Команда SIG-Ukraine будет работать по аналогии ускоренного снабжения войск в Афганистане, Ираке и Сирии. Также специалисты получат мандат на поставку Украине военной техники и координацию помощи с НАТО.

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В Пентагоне создали специальную группу, чтобы быстро доставлять Украине военную помощь. Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на служебную записку и информированные источники.

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Команда создана по образцу группы ускорения снабжения войск в Афганистане, Ираке и Сирии, она называется Senior Integration Group-Ukraine (SIG-Ukraine). Специалисты получат мандат на поставку Украине военной техники из собственных запасов, их пополнение, координацию помощи с НАТО и решение гуманитарных проблем.

SIG-Ukraine – это адаптация интеграционной группы Warfighter Senior, которую Пентагон запустил в разгар войны с терроризмом, чтобы удовлетворить нужды полевых командиров, подчеркивает издание.

"SIG занимается последними оперативными потребностями, решает проблемы, препятствующие удовлетворению неотложных материальных и логистических потребностей, необходимых для поддержки Украины", — объяснила пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл.

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Без ускорения ответа на запросы Украины о помощи, бюрократия Вашингтона растянет это на месяцы. Просьбы будут проходить через Государственный департамент и каналы безопасности Пентагона, уточняет Defense News.

Война в Афганистане – успехи Warfighter Senior

Бывшие чиновники заявили, что Warfighter Senior, предшественник SIG-Ukraine быстро развернул летательные аппараты для наблюдения, кинологические группы и баллистические защитные костюмы для защиты войск от придорожных мин в Афганистане.

"Мы сообщали SIG потребность в воздушных шарах с камерами, обозначив это как сверхсрочную задачу, от которой зависели жизни американцев. Офицеры, отвечающие за составление бюджета, заказ и отгрузку оборудования, получили указание сделать это главным приоритетом. В течение нескольких дней десятки аэростатов отправили в Афганистан", – вспомнил бывший глава отдела закупок Пентагона Эш Картер.

[ + – ] Афганистан получал десятки аэростатов Фото: AP Photo

Намекая на "серьезные проблемы впереди", заместитель министра обороны Кэтлин Хикс поручила старшему руководству Пентагона сотрудничать с SIG-Ukraine, указали журналисты.

Сопредседателями новой группы станут замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лапланте и директор по операциям Объединенного штаба, генерал-лейтенант Джеймс Мингус.

Напомним, что ВСУ с начала полномасштабного вторжения России полностью ликвидировали 17 батальонных тактических групп РФ. Общее число военных, задействованных против Украины – около 167 тысяч человек.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что война в Украине показала неспособность НАТО оказать помощь в условиях кризиса.

Американские эксперты опасались, что некоторые разновидности вооружения, переданного Украине, могут попасть в руки террористов.