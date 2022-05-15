"Всплывет" через десятки лет. Западное оружие может не дойти до ВСУ, — WP

Ракетой ПЗРК Stinger можно сбить пассажирский самолет. Это — лишь одна из разновидностей переданного Украине оружия, которое, по мнению аналитиков, может оказаться в руках террористов из ОРДЛО.

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Новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 40 млрд долларов сделает Украину крупнейшим получателем американской военной помощи. Только с начала 2022-го Украина уже получила от США больше, чем Афганистан, Ирак или Израиль в течение одного календарного года. Об этом сообщает The Washington Post.

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Новый 40-миллиардный пакет военной помощи предусматривает:

8,7 млрд долларов для замены запасов американского оружия, которое ранее было передано ВСУ;

6 млрд долларов для подготовки бойцов военнослужащих;

3,9 млрд долларов — для обеспечения американских войск, дислоцированных в Европе как ответ на угрозы безопасности в связи с войной в Украине.

Все это добавляется к оружию, которое США поставили в Украину прежде, а именно:

1400 штук ПЗРК "Стингер";

5500 противотанковых ракет;

700 ударных дронов Switchblade;

90 дальнобойных гаубиц;

7000 единиц стрелкового оружия;

50 млн патронов,

а также мины, взрывчатка и ракетные системы с лазерным наведением.

К тому же, с начала активной фазы российско-украинской войны другие страны НАТО также передали Украине оружия и военного снаряжения на миллиарды долларов.

Ракеты ПЗРК Stinger могут сбивать пассажирские самолеты, и это — лишь одна из разновидностей оружия, переданного Украине, которые, как опасаются эксперты, может оказаться в руках террористов.

"Такое количество вооружений превышает годовой объем поставок в Афганистан за время 20-летней войны", — объясняет Уильям Хартунг, эксперт по вопросам контроля над оружием из аналитического центра Quincy Institute. По его словам, тогда американские силы были дислоцированы в стране, поэтому сохранялись определенные возможности, чтобы контролировать, куда это оружие идет. В случае же с Украиной США никак не отслеживают поставки гражданской теробороне и украинским ВС.

В качестве мер контроля предлагается, например, тщательно проверять каждую поставку на соответствие специальным процедурам, чтобы оружие можно было бы легче отследить. В частности, предлагается уточнять, какие именно воинские подразделения могут получать конкретное оружие. Подобную практику США уже использовали в Афганистане.

"Джавелины" и "Стингеры" в руках российских военных

Наблюдатели опасаются, что к незаконному распространению американского оружия может приложить руку и Москва, в частности, потому что на стороне Кремля воюют наемники с Ближнего Востока. В марте глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что 16 тыс. добровольцев могут быть привлечены в ряды подразделений российской армии. Шойгу также предложил передать американские "Джавелины" и "Стингеры" пророссийским сепаратистам на Донбассе, его предложение поддержал и Путин.

Украина была центром контрабанды оружия после развала СССР

Женевская организация Small Arms Survey отмечает, что, по состоянию на 1992 год, больше 7,1 млн стрелкового оружия, которое находилось в Украине, в конечном итоге оказалось в зонах боевых действий.

А в отчете Small Arms Survey за 2017 отмечалось, что после российского вторжения 2014 года нерегулярные силы с обеих сторон получили доступ оружию армейского класса. За период 2013-2015 гг. было утеряно либо украдено по меньшей мере 300 тысяч единиц стрелкового оружия.

"Некоторые из вооружений, поставляемых Украине, скорее всего, обнаружатся спустя годы, или даже десятки лет, — Представители конгресса должны задавать эти вопросы на секретных встречах, если нужно", — сказал Джефф Абрамсон, эксперт по вопросам распространения оружия из американской Arms Control Association, который считает, что общественность должна быть лучше информирована относительно того, как именно передается и контролируется оружие в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что в США возник спор о военной помощи Украине, из-за чего Киев может своевременно не получить обещанную военную помощь. Конгрессмены не были едины в том, как именно передавать военную помощь Украине — объединять ее с другими проектами, или отдельно. В согласованном проекте одной только военной техники на 20 млрд долларов.