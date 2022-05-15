"Спливе" через десятки років. Західна зброя може не дійти до ЗСУ, — WP

Ракетою ПЗРК Stinger можна збити літак. Це — лише один із різновидів переданої Україні зброї, яка, на думку аналітиків, може опинитися в руках терористів з ОРДЛО.

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Новий пакет військової допомоги для України вартістю 40 млрд доларів зробить Україну найбільшим одержувачем американської військової допомоги. Тільки з початку 2022 року Україна вже отримала від США більше, ніж Афганістан, Ірак чи Ізраїль протягом одного календарного року. Про це повідомляє The Washington Post.

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Новий 40-мільярдний пакет військової допомоги передбачає:

8,7 млрд доларів для заміни запасів американської зброї, яку раніше було передано ЗСУ;

6 млрд доларів для підготовки бійців військовослужбовців;

3,9 млрд доларів — для забезпечення американських військ, дислокованих у Європі як відповідь на загрози безпеці у зв'язку з війною в Україні.

Усе це додається до зброї, яку США поставили в Україну раніше, а саме:

1 400 штук ПЗРК "Стінгер";

5 500 протитанкових ракет;

700 ударних дронів Switchblade;

90 далекобійних гаубиць;

7 000 одиниць стрілецької зброї;

50 млн набоїв,

а також міни, вибухівка та ракетні системи з лазерним наведенням.

До того ж із початку активної фази російсько-української війни інші країни НАТО також передали Україні зброї та військове спорядження на мільярди доларів.

Ракети ПЗРК Stinger можуть збивати пасажирські літаки, і це лише один із різновидів зброї, переданої Україні, які, як побоюються експерти, може опинитися в руках терористів.

"Така кількість озброєнь перевищує річний обсяг поставок в Афганістан за час 20-річної війни", — пояснює Вільям Хартунг, експерт із питань контролю над зброєю з аналітичного центру Quincy Institute. За його словами, тоді американські сили були дислоковані в країні, тому зберігалися певні можливості, щоб контролювати, куди ця зброя йде. У випадку ж з Україною США ніяк не відслідковують постачання цивільній теробороні й українським ЗС.

Як заходи контролю пропонується, наприклад, ретельно перевіряти кожну поставку на відповідність спеціальним процедурам, щоб зброю можна було б легше відстежити. Зокрема пропонується уточнювати, які саме військові підрозділи можуть отримувати конкретну зброю. Подібну практику США вже використали в Афганістані.

"Джавеліни" та "Стінгери" в руках російських військових

Спостерігачі побоюються, що до незаконного розповсюдження американської зброї може прикласти руку й Москва, зокрема, бо на боці Кремля воюють найманці з Близького Сходу. У березні глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що 16 тис. добровольців можуть бути залучені до лав підрозділів російської армії. Шойгу також запропонував передати американські "Джавеліни" та "Стінгери" проросійським сепаратистам на Донбасі, його пропозицію підтримав і Путін.

Україна була центром контрабанди зброї після розвалу СРСР

Женевська організація Small Arms Survey зазначає, що, станом на 1992 рік, понад 7,1 млн стрілецької зброї, що знаходилася в Україні, зрештою опинилося в зонах бойових дій.

А у звіті Small Arms Survey за 2017 рік зазначалося, що після російського вторгнення 2014 року нерегулярні сили з обох боків отримали доступ зброї армійського класу. За період 2013-2015 років було втрачено або вкрадено щонайменше 300 тисяч одиниць стрілецької зброї.

"Деякі з озброєнь, що поставляються Україні, швидше за все, спливуть через роки, або навіть десятки років, — Представники конгресу повинні ставити ці питання на секретних зустрічах, якщо потрібно", — сказав Джефф Абрамсон, експерт із питань розповсюдження зброї з американської Arms Control Association, який вважає, що громадськість має бути краще поінформована щодо того, як саме передається та контролюється зброя в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що в США виникла суперечка про військову допомогу Україні, через що Київ може вчасно не отримати обіцяну військову допомогу. Конгресмени не були єдиними в питанні, як саме передавати військову допомогу Україні — об'єднувати її з іншими проєктами, чи окремо. В узгодженому проєкті лише військової техніки на 20 млрд доларів.