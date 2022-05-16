НАТО как союз ничем не помог Украине, — Кулеба (видео)

Глава украинского МИДа раскритиковал Альянс и выделил роль Евросоюза, который благодаря Украине становится движущей силой, способной определять будущее континента.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что война в Украине показала: НАТО как союз ничем не помог Украине и мало что может сделать в условиях кризиса. При этом чиновник отметил роль союзных стран. Коалиция стран, представляющих часть НАТО, очень помогает, и Украина никогда это не забудет. Об этом Кулеба заявил в интервью Bloomberg.

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Интервьюер Мария Такео задала главе украинского МИДа вопрос о том, оставила ли Украина попытки вступить в НАТО и возлагает ли сейчас свою главную надежду на Евросоюз, после многолетних неудачных усилий стать членом НАТО, представители которого не стремились видеть еще одну восточноевропейскую страну в своем составе, и на фоне заявок в альянс от Финляндии и Швеции.

В ответ Кулеба сказал, что считает это Украина — главная надежда для Европейского союза.

"Посмотрите, как ЕС изменился за последние 2,5 месяца, — отметил он, — в начале войны казалось, что НАТО — сильный альянс, который может действовать, а ЕС способен только выражать озабоченность разной степени глубины в своих публичных заявлениях".

"Однако война показала, что на деле все совершенно иначе. Как раз НАТО как альянс, как институт может сделать очень мало, если вообще что-то. Союзные страны по отдельности помогали, да. Коалиция стран, которые представляют часть НАТО, очень помогла, и мы никогда не забудем их поддержку. Но НАТО как союз не сделал ничего", — отметил Кулеба.

"Санкции Евросоюза, сильные политические заявления, экономическая поддержка, финансирование военной помощи — Евросоюз идет верным путем в качестве движущей силы, способной определять будущее континента. И именно Украина дала им возможность это доказать", — сказал Кулебы.

Ранее Фокус сообщал, что власти Швеции официально объявили о намерении вступить в НАТО. В то же время, Дания, Норвегия и Исландия заявили, что помогут обеспечить безопасность Швеции и Финляндии, пока заявки от этих стран будут рассматриваться.